Al Nord si lavora e si guadagna di più. Foggia tra quelle dove si lavora meno

Al Nord si lavora in media 255 giorni all’anno, al Sud appena 228. In

altre parole, gli occupati del Nord ogni 12 mesi timbrano il cartellino 27

giorni in più rispetto ai colleghi del Sud. E come si spiega questa

differenza? Non certo perché al Nord impiegati e operai siano degli

instancabili eroi, mentre al Sud ci sia una diffusa presenza di

“scansafatiche” che evitano uffici e fabbriche. Assolutamente no, la

chiave di lettura non può essere fondata su questi luoghi comuni.



Secondo l’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA, invece, al Sud si

lavora meno per almeno due ragioni strettamente correlate. La prima.

E’ dovuta a un’economia sommersa molto diffusa che nelle regioni

meridionali ha una dimensione non riscontrabile nel resto del Paese

che, statisticamente, non consente di conteggiare le ore lavorate

irregolarmente. La seconda. E’ imputabile a un mercato del lavoro che

nel Mezzogiorno è caratterizzato da tanta precarietà, da una diffusa

presenza di part time involontario, soprattutto nei servizi, da tanti

stagionali occupati nel settore ricettivo e dell’agricoltura che abbassano

di molto la media delle ore lavorate.

Gli operai e gli impiegati con il maggior numero medio di giornate

lavorate durante il 2023 sono stati quelli occupati nella provincia di

Lecco (264,9 giorni). Seguono i dipendenti privati di Biella (264,3),

Vicenza (263,5), Lodi, (263,3), Padova (263,1), Monza-Brianza (263),

Treviso (262,7) e Bergamo (262,6). Le province, infine, dove i

lavoratori sono stati “meno” in ufficio o in fabbrica durante il 2023 sono

quelli di Foggia (213,5 giorni), Trapani (213,3), Rimini (212,5), Nuoro

(205,2) e Vibo Valentia (193,3). La media italiana è stata pari a 246,1

giorni.

Ovviamente, nelle aree geografiche del Paese dove le ore lavorate sono

più elevate, anche la produttività è maggiore e conseguentemente gli

stipendi e i salari sono più pesanti.

Dall’analisi provinciale delle retribuzioni medie lorde pagate ai

lavoratori dipendenti del settore privato emerge che, nel 2023, Milano

è stata la realtà dove gli imprenditori hanno erogato gli stipendi medi

più elevati: 34.343 euro. Seguono Monza-Brianza con 28.833 euro,

Parma con 27.869 euro, Modena con 27.671 euro, Bologna con 27.603

euro e Reggio Emilia con 26.937 euro.

LE TABELLE