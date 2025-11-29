Eventi Manfredonia
Al Maiorano l’aperitivo della Vigilia di Natale
Il 24 dicembre, dalle 12:00 alle 17:00 ti aspettiamo per un percorso di degustazioni che profuma di tradizione e festa:
👉🏻 Pettole nelle loro varianti più golose:
• Con salumi e formaggi del territorio
• Con cime di rapa e alici
• Con pomodoro e pecorino
• Con baccalà e cipolla caramellata
• Con gorgonzola, noci e miele
👉🏻 Salumi del territorio
👉🏻 Drink a scelta tra Aperol/Campari Spritz o Calice di prosecco.
🎟️ 18€ a persona
Con la musica dal vivo di:
🎤 Michele Bottalico – Voce
🎻 Davide Gentile – Violino
La Vigilia di Natale al Maiorano non fartela raccontare. Vivila ❤️
📲 Info e prenotazioni: 345 870 4031
📍 Viale Eunostides 20 – Manfredonia