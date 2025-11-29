Eventi Manfredonia

Al Maiorano l’aperitivo della Vigilia di Natale

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Maiorano l’aperitivo della Vigilia di Natale

Il 24 dicembre, dalle 12:00 alle 17:00 ti aspettiamo per un percorso di degustazioni che profuma di tradizione e festa:

👉🏻 Pettole nelle loro varianti più golose:
• Con salumi e formaggi del territorio
• Con cime di rapa e alici
• Con pomodoro e pecorino
• Con baccalà e cipolla caramellata
• Con gorgonzola, noci e miele

👉🏻 Salumi del territorio
👉🏻 Drink a scelta tra Aperol/Campari Spritz o Calice di prosecco.

🎟️ 18€ a persona

Con la musica dal vivo di:
🎤 Michele Bottalico – Voce
🎻 Davide Gentile – Violino

La Vigilia di Natale al Maiorano non fartela raccontare. Vivila ❤️

📲 Info e prenotazioni: 345 870 4031
📍 Viale Eunostides 20 – Manfredonia

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©