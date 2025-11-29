[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Maiorano l’aperitivo della Vigilia di Natale

Il 24 dicembre, dalle 12:00 alle 17:00 ti aspettiamo per un percorso di degustazioni che profuma di tradizione e festa:

👉🏻 Pettole nelle loro varianti più golose:

• Con salumi e formaggi del territorio

• Con cime di rapa e alici

• Con pomodoro e pecorino

• Con baccalà e cipolla caramellata

• Con gorgonzola, noci e miele

👉🏻 Salumi del territorio

👉🏻 Drink a scelta tra Aperol/Campari Spritz o Calice di prosecco.

🎟️ 18€ a persona

Con la musica dal vivo di:

🎤 Michele Bottalico – Voce

🎻 Davide Gentile – Violino

La Vigilia di Natale al Maiorano non fartela raccontare. Vivila ❤️

📲 Info e prenotazioni: 345 870 4031

📍 Viale Eunostides 20 – Manfredonia