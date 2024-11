Al Maiorano Hotel di Manfredonia la selezione di Miss Mamma Italiana

SABATO 30 NOVEMBRE, in PUGLIA, nella Città di MANFREDONIA, condotta da Lucia Dipaola, è in programma la selezione di Miss Mamma Italiana (marchio registrato), valida per la 32° edizione anno 2025.

INFO: segreteria di Miss Mamma Italiana, telefono 0541 344300