Al Dalla di Manfredonia rivive l’irriverenza e la comicità de “Il medico dei pazzi” di Scarpetta con Massimo De Matteo

Dodicesimo appuntamento per “futura”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi. Venerdì 15 marzo alle ore 21.00 andrà in scena “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta con Massimo De Matteo.

La celebre commedia di Scarpetta, capolavoro assoluto di comicità, rivive di nuova luce nell’adattamento diretto da Claudio Di Palma. Siamo negli anni Cinquanta e qui ritroviamo Felice Sciosciammocca, giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica per matti. Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi si trasformano in assolute follie agli occhi dello stralunato Sciosciammocca, regalando al pubblico irresistibili spunti di travolgente comicità.

Celebre titolo napoletano, scritto nel 1908 e proposto al cinema nel 1954 da Mario Mattioli e Totò, Scarpetta prefigura esasperazioni comiche che provengono in ogni caso da spaccati di vita possibile. La società parallela che teatralmente immagina ha, infatti, punti di contatto con un mondo reale, quello partenopeo d’inizio Novecento, popolato ancora da macchiettismi naturali e da rarità fisico-comportamentali. Il suo abile gioco drammaturgico consiste nell’inserimento surreale di queste eccentriche zoomorfie umane in contesti e situazioni che ne accelerano il potenziale buffo e buffonesco. La sua grammatica scenica farcisce i personaggi di un linguaggio composto da strafalcioni e nonsense, articolando così rapporti che, nella moltiplicazione dell’assurdo, sappiano anche testimoniare vizi e manie assolutamente verosimili.

Scarpetta suggerisce a tutti con questa commedia di riconoscere l’insania e lo squilibrio che frequentemente informano la nostra ostentata assennatezza e nel sonoro divertimento che sa generare, nasconde note sottili e taglienti che restano come un vago e misterioso riverbero della più gioiosa risata.

“Il medico dei pazzi” è una coproduzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, SGAT Napoli e Tradizione e Turismo – Teatro Sannazaro. Di Eduardo Scarpetta con l’adattamento e la regia di Claudio Di Palma. Con Massimo De Matteo, Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Chiara Baffi, Andrea de Goyzueta, Angela De Matteo, Renato De Simone, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Fabio Rossi. Scene di Luigi Ferrigno, costumi Giuseppe Avallone, aiuto regia Peppe Miale e assistente alla regia Manuel Di Martino.

Prima dello spettacolo, presso la Chiesa San Francesco da Paola, adiacente al teatro Dalla, i protagonisti dello spettacolo saranno ospiti – a partire dalle ore 18.30 – di “Artisti di stagione”, la serie di incontri e conversazioni con gli attori e i registi del cartellone teatrale del Dalla. Con la direzione artistica di Cosimo Severo, gli artisti dialogheranno con la codirettrice e drammaturga Stefania Marrone del Teatro Bottega degli Apocrifi.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 16 euro (platea primo settore), 14 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.