Al “Dalla” di Manfredonia parte “Movimento Urbano”, laboratorio teatrale per la costruzione del coro dell’orazione civile “respIRA”

Un nuovo laboratorio teatrale è in partenza al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia all’interno delle iniziative della stagione di prosa “respIRA”.

Dall’11 novembre al 5 dicembre, l’appuntamento è con “Movimento Urbano”, un laboratorio gratuito per la costruzione di un coro cittadino, aperto a persone dai 14 anni in su, realizzato da Bottega degli Apocrifi in collaborazione con il Presidio “Libera” di Manfredonia e l’associazione “Avviso Pubblico”.

“In un tempo paralizzato dall’orrore, spazio a un Movimento Urbano che rimette in circolo i corpi e i pensieri. In un tempo ossessionato dalla perfezione, un laboratorio fondato sull’errore necessario per imparare, per fallire e ricominciare, per crescere e vivere. In un tempo di solitudini, uno spazio per guardarsi negli occhi, scambiarsi gli sguardi, energia, sudore, respiro, voce. In un tempo di risposte preconfezionate, un vortice di domande, domande e ancora domande, e su tutte una: che mondo vogliamo essere insieme?”, l’invito degli Apocrifi.

La chiamata pubblica partirà a novembre e finirà, dopo dieci appuntamenti in teatro, a inizio dicembre con un momento finale dedicato all’intera comunità di Manfredonia.

“respIRA”, infatti, non sarà semplicemente il titolo e il filo rosso della stagione, ma diventerà anche un’orazione civile sul mondo che abbiamo intorno, sul mondo che stiamo costruendo con le nostre voci o con i nostri silenzi, con le nostre azioni o con la nostra immobilità. L’appuntamento, in programma giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025 al Dalla, è ideato da Stefania Marrone e Cosimo Severo e vedrà la partecipazione di un gruppo di attori e di attrici e del coro di cittadini e cittadine che prenderanno parte al laboratorio “Movimento Urbano”.

Gli Apocrifi, gli attori e il coro coinvolto decideranno poi a quale associazione umanitaria attiva sull’emergenza a Gaza devolvere l’incasso dei biglietti simbolici di chi assisterà all’orazione civile.

Le date del laboratorio sono le seguenti: 11, 12, 20, 21, 25 e 28 novembre; 2, 3, 4 e 5 dicembre 2025.

A guidare il laboratorio ci saranno: Cosimo Severo, Stefania Marrone, Fabio Trimigno e Rosa Merlino.

Per informazioni e iscrizioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.

