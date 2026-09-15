Aiuto ai docenti, al via la polizza sanitaria gratuita per oltre 1,2 milioni di dipendenti dello stato

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

10 Settembre 2026 – Un passo importante per il welfare del comparto istruzione in Italia: è ufficialmente operativo il sistema che permette a tutto il personale scolastico e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) di aderire alla nuova polizza sanitaria integrativa.

La novità più rilevante? Il servizio è completamente gratuito per i lavoratori.

A chi è rivolta la copertura

La misura interessa una platea vastissima, coinvolgendo oltre un milione e duecentomila dipendenti. Nello specifico, hanno diritto ad aderire alla polizza:

Dirigenti scolastici

Docenti ed educatori

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA)

Dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito

I partner assicurativi

Il servizio di assicurazione integrativa per le spese sanitarie sarà garantito da un solido consorzio di primari operatori del settore. L’erogazione è infatti affidata a Unisalute, che opererà in regime di coassicurazione insieme a Poste Assicura Spa e Intesa San Paolo Protezione Spa.

Come effettuare l’adesione

Per guidare i lavoratori passo dopo passo, il MIM ha inviato un’apposita nota ufficiale a tutti i diretti interessati. All’interno della comunicazione sono contenute tutte le specifiche indicazioni e i dettagli operativi per accedere al sistema e procedere alla formale adesione, attivando così la propria copertura sanitaria.

Questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo nel rafforzamento delle tutele e del benessere lavorativo per chi, ogni giorno, sostiene e fa crescere la scuola e il sistema educativo nazionale.