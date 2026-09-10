Matrimonio a Prima Vista 17, anticipazioni 16 settembre: Fabio frena sui figli, Adele esplode

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La quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 17, in onda mercoledì 16 settembre 2026 su Real Time, mette al centro un tema che può unire o dividere una coppia: i figli. Le tre relazioni nate davanti alle telecamere affrontano per la prima volta il discorso sul futuro, ma non tutti i protagonisti sembrano pronti a parlarne.

Tra dubbi, paure e aspettative diverse, la puntata si trasforma in un banco di prova decisivo. A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagiscono le coppie? E perché proprio il tema dei figli diventa il primo vero ostacolo del loro percorso?

Fabio e Adele: dalla luna di miele alla prima frattura sul futuro

A Bali, Fabio Curcio e Adele De Vita cercano di conoscersi, ma la sintonia non è immediata. Adele resta spiazzata quando Fabio preferisce una partita di calcio alla prima notte insieme, e confessa di non voler ricoprire “il ruolo dell’uomo della coppia”, come le è già capitato in passato. Tra momenti di leggerezza e qualche imbarazzo, la coppia trova un punto di incontro solo alla fine della luna di miele, quando arriva il primo vero avvicinamento fisico.

Il ritorno in Italia sembra aprire una nuova fase, ma la convivenza a Polla fa emergere la questione più delicata: i figli. Adele osserva la casa di Fabio e la ritiene poco adatta a una famiglia. Lui si irrigidisce, frena, dice che parlare di figli è prematuro e aggiunge una frase che ferisce profondamente Adele: «Vorrei essere padre un giorno, ma non so se vorrei esserlo con te». La tensione esplode. Adele si chiude, Fabio lascia il pranzo a metà. È il primo vero scontro, e nasce proprio dal tema che dovrebbe unire una coppia: il futuro.

Le altre coppie e il peso delle aspettative: quando il tema dei figli non trova un accordo

Nella quarta puntata, anche le altre coppie si confrontano sul desiderio di costruire una famiglia. Per alcuni è un obiettivo naturale, per altri un discorso troppo grande da affrontare dopo pochi giorni di conoscenza. Il programma mostra quanto il tema dei figli sia un acceleratore emotivo: chi è pronto lo vive come un passo necessario, chi non lo è percepisce la domanda come una pressione.

Le differenze di visione emergono subito, e diventano un indicatore importante per gli esperti che osservano le dinamiche. Il risultato è un episodio in cui ogni coppia deve fare i conti con la propria idea di futuro, scoprendo se il partner è sulla stessa lunghezza d’onda o se il percorso rischia di incrinarsi.

Perché la quarta puntata è decisiva: il futuro come primo vero ostacolo

La puntata del 16 settembre segna un passaggio cruciale: finita la magia del matrimonio e della luna di miele, le coppie devono affrontare la realtà. Parlare di figli significa parlare di valori, di stabilità, di progetti condivisi. Per alcuni è un discorso naturale, per altri un salto nel vuoto. E quando le risposte non coincidono, la relazione mostra le prime crepe.

Nel caso di Fabio e Adele, il tema dei figli diventa il punto di rottura che rivela paure, insicurezze e un diverso modo di immaginare la vita insieme. Una frattura che potrebbe influenzare tutto il percorso successivo. La quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 17 è quindi la prima vera prova: non più emozioni, non più romanticismo, ma la domanda più difficile di tutte. Che futuro vogliamo?