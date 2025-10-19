[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aggressione a personale 118 durante intervento di soccorso. Il cordoglio di ASL Foggia e Sanitaservice, ferma condanna della violenza

“Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della donna deceduta il 17 ottobre scorso. È un dramma che segna non soltanto le persone strettamente coinvolte, ma l’intera comunità. Al tempo stesso, non possiamo tacere gli episodi di violenza ai danni degli operatori del 118 intervenuti”. Lo dichiarano il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, il Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Stefano Colelli, e l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro, con riferimento all’intervento di soccorso che, purtroppo, ha avuto esito tragico. In quel momento di sofferenza e tensione, il personale del 118 è stato aggredito dai familiari della donna.

“Agli operatori del 118 che hanno operato in condizioni estremamente difficili e delicate, esprimiamo la nostra piena solidarietà e il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e dedizione. La violenza, in qualunque forma, non può e non deve mai essere tollerata. È inaccettabile che chi ogni giorno presta soccorso ai cittadini debba temere per la propria incolumità. La sicurezza degli operatori sanitari è un diritto irrinunciabile: chi soccorre non è un bersaglio”.

“ASL Foggia e Sanitaservice – concludono – ringraziano le forze dell’ordine prontamente intervenute sul posto dopo l’allerta trasmessa dalla centrale operativa del 118. Grazie al loro tempestivo intervento, è stato possibile mettere in sicurezza l’equipaggio e consentire la prosecuzione delle manovre di rianimazione cardio-respiratorie”.

La Direzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza e la Direzione Sanitaria hanno già acquisito e analizzato gli audio relativi alle comunicazioni intercorse durante l’intervento. Gli operatori del 118, nel rispetto dei protocolli, hanno utilizzato il defibrillatore e praticato il massaggio cardiaco, proseguendo le manovre salvavita per 58 minuti.

Nelle prossime ore, la Direzione Generale di ASL Foggia, con la Direzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza e Sanitaservice, formalizzerà la denuncia rispetto agli episodi di violenza subiti dagli operatori.

ASL Foggia e Sanitaservice ribadiscono il proprio impegno a tutela della salute pubblica e della sicurezza degli operatori sanitari, rinnovando l’appello a un senso civico condiviso, fondato sul rispetto reciproco, anche nei momenti più critici.

Foggia, 19 ottobre 2025