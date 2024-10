Agatha All Along: Il quinto episodio svela chi è il Ragazzino

Il finale dell’episodio 5 di Agatha All Along ha svelato informazioni importanti sul Ragazzino, confermando inoltre il decesso di un personaggio principale e mostrando la morte di una delle compagne di Agatha. Dopo l’episodio 4, le speculazioni si sono concentrate su questo misterioso adolescente senza nome, poiché Rio ha ribadito più volte ad Agatha che non si tratta di suo figlio. Questo ha alimentato teorie su come il personaggio interpretato da Joe Locke potesse essere Nicholas Scratch, il figlio di Agatha nei fumetti Marvel originali, ma forse ci sbagliavamo. Inoltre, ci sono indizi che suggeriscono che Rio altri non sia che Lady Death, personificazione della Morte nel Marvel Universe.

Agatha All Along: chi è Nicholas Scratch

Anche se probabilmente il Ragazzino non è Nicholas Scratch, vogliamo spendere due parole su questo personaggio. Egli è un potente stregone nei fumetti Marvel ed è stato introdotto per la prima volta negli anni ’70. Nicholas ha una relazione complessa con sua madre Agatha. Il figlio di Agatha è stato per ora solo menzionato nella serie ma sembra che, quando era ancora piccolo, Nicholas sia stato venduto dalla madre alle forze oscure in cambio del Libro dei Dannati.

Ma chi è il Ragazzino?

Dall’inizio di Agatha All Along, un’ombra aleggiava sul personaggio interpretato da Joe Locke. Il sigillo magico che lo avvolgeva teneva nascosta la sua vera identità, scatenando innumerevoli teorie tra i fan. Ma è stato il quinto episodio a svelare l’arcano, regalandoci una rivelazione tanto attesa. Nel momento di massima tensione, quando il Ragazzino si ribella ad Agatha per la morte di Alice, la strega ha pronunciato una frase che ha chiarito un po’ tutto: “Sei proprio come tua madre”.

Subito dopo, il Ragazzino ha dimostrato i suoi poteri magici, sconvolgendo l’equilibrio e svelando la sua vera natura. La conferma definitiva è arrivata con l’apparizione della corona blu, identica a quella indossata da Scarlet Witch. Questo dettaglio, unito alle parole di Agatha e ai poteri straordinari del Ragazzino, non lascia dubbi: egli altri non non è che Billy Kaplan, la reincarnazione di Billy, figlio di Wanda Maximoff.

Che cos’è Agatha All Along

Agatha All Along è una miniserie televisiva prodotta dai Marvel Studios, incentrata sul personaggio di Agatha Harkness, la strega introdotta in WandaVision. La serie approfondisce la storia di Agatha Harkness, una potente strega, nei fumetti originali maestra di Wanda Maximoff. Nel serial scopriremo di più sul suo passato, sui suoi poteri e sulle sue motivazioni. Il prodotto, disponibile su Disney Plus, è un mix di horror, commedia e mistero, con Agatha che si trova coinvolta in una nuova avventura piena di sorprese in compagnia della sua congrega di streghe e del Ragazzino, un adolescente misterioso che la stessa Harkess considera suo famiglio.