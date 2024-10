Agatha All Along: Mephisto apparirà nello show?

Agatha All Along è una serie magica, basata sulle streghe e gli incantesimi. Come esiste la magia bianca, tuttavia, vi è anche quella nera. E quest’ultima è, ovviamente, associata al regno delle tenebre, al diavolo. Il demone più celebre del Marvel Universe è sicuramente Mephisto, che continua a essere associato allo show con protagonista Kathryn Hahn in onda su Disney Plus. Il potente (e cattivissimo) villain della Marvel farà la sua comparsa in Agatha All Along? Facciamo il punto della situazione!

Agatha All Along: le dichiarazioni di Jac Schaeffer

In una recente intervista, la showrunner Jac Schaeffer ha spiegato che le menzioni a Mephisto nella serie non servono solo a intrattenere il pubblico, ma richiamano intrecci narrativi molto più profondi, che verranno sicuramente esplorati nelle prossime produzioni dell’MCU dedicate alla magia. Secondo Schaeffer, infatti, il personaggio rappresenta un elemento cruciale per lo sviluppo dell’universo magico all’interno del franchise e la sua introduzione richiederà un’attenta preparazione. In altre parole, ci vorrà ancora del tempo prima di vedere il villain in azione, ma le premesse gettate finora lasciano intendere un suo arrivo futuro, se non in Agatha All Along, in qualche altro show o film del Marvel Cinematic Universe.

I fan hanno influenzato la serie?

La sceneggiatrice ha poi aggiunto che, pur apprezzando le teorie dei fan, queste non hanno in alcun modo influenzato lo sviluppo di Agatha All Along, il cui focus rimane quello di raccontare una storia coinvolgente e autosufficiente. Schaeffer ha sottolineato che l’obiettivo principale è creare una narrazione che possa reggersi da sola, senza dipendere esclusivamente da riferimenti o anticipazioni su futuri personaggi.