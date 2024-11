Agata Marinacci cantante sannicandrese debutta con il suo primo singolo “Ad occhi chiusi”

Agata Marinacci, talentuosa cantante di origini di sannicandrese e siciliana, ha lanciato il suo primo brano inedito, intitolato “Ad occhi chiusi”. Questa canzone affronta il tema degli amori tossici, relazioni in cui prevalgono dinamiche negative che generano più sofferenza che felicità. Gli amori tossici sono spesso segnati da gelosia, manipolazione emotiva e controllo eccessivo, dinamiche in cui le persone si sentono intrappolate in un misto di attaccamento e dipendenza, incapaci di svilupparsi serenamente. Con “Ad occhi chiusi“, Agata esplora le complessità e il dolore di questi legami difficili, invitando l’ascoltatore a riflettere sul valore di relazioni sane e rispettose.

Da anni, Agata ha portato la sua voce e il suo stile nei locali tedeschi, regalando al pubblico una connessione con la cultura e le emozioni italiane. La sua passione per la musica nasce fin da piccola, accompagnandola nel tempo e attraverso i confini. In Italia, a soli otto anni, iniziò ad esibirsi nella sua scuola, dove scoprì l’amore per il canto e prese lezioni di pianoforte. A dieci anni, si trasferì in Germania e, nonostante il cambiamento, non abbandonò mai la musica, cantando come solista nel coro scolastico e collaborando con l’orchestra della scuola di musica di Waghäusel.

Nel 2007 formò la sua prima band, “Al Dente,” con cui si esibì a matrimoni, eventi aziendali e feste private. Dopo una parentesi in Italia, dove affinò il suo talento lirico studiando canto e interpretando brani di Puccini, Agata tornò in Germania nel 2012. Da allora, ha performato in diverse formazioni, dai concerti da solista fino a esibizioni in duo e trio, consolidando la sua carriera di cantante per eventi.

Nel 2015, Agata decise di rendere questa passione una professione, lavorando come cantante freelance in eventi e matrimoni in tutta Europa.

“Ad occhi chiusi” è stato pubblicato il 1° novembre su tutti i principali digital store, tra cui Spotify, Amazon Music, Deezer, YouTube, Apple Music e SoundCloud. Il brano è stato scritto e prodotto da Mario Meli e Francesco Oppedisano, sotto l’etichetta Orangle Records e distribuito da Mendaki Publishing; a Milano. Il progetto grafico della copertina a cura della dalla Dreamer Productions di San Nicandro Garganico.

Agata ha voluto ringraziare chi l’ha aiutata e supportata in questo viaggio,gli amici e la famiglia, Per Agata, la musica è un modo per toccare il cuore delle persone e rendere i momenti speciali indimenticabili. Come ama dire: “È proprio la musica che può toccarci profondamente e rendere indimenticabili i momenti più belli della nostra vita.”