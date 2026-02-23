Affari Tuoi stop per Sanremo 2026: come cambia la programmazione Rai e quando torna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’arrivo di Sanremo 2026 porta con sé la consueta rivoluzione dei palinsesti Rai, e tra i programmi coinvolti c’è anche Affari Tuoi, il game show guidato da Stefano De Martino che domina l’access prime time. Con l’avvicinarsi della settimana sanremese, la rete modifica la fascia oraria per lasciare spazio agli appuntamenti che anticipano la diretta dal Teatro Ariston.

Il pubblico si chiede quindi cosa succederà al gioco dei pacchi, quando andrà in onda e come cambierà la programmazione. Per quanto tempo Affari Tuoi si fermerà? Quali eventi prenderanno il suo posto? E quando tornerà regolarmente in onda? Scopriamolo insieme.

Perché Affari Tuoi cambia programmazione durante Sanremo 2026

Ogni anno, nei giorni del Festival, Rai 1 riorganizza completamente l’access prime time per accompagnare gli spettatori verso la lunga diretta serale. Anche nel 2026 la struttura rimane la stessa: dalle 20.30 parte il blocco dedicato al PrimaFestival, con collegamenti, interviste e anticipazioni sui 30 Big in gara.

Per questo motivo Affari Tuoi non può mantenere il suo orario abituale e viene temporaneamente sospeso per tutta la settimana sanremese.

Il cambiamento non riguarda solo le cinque serate del Festival. La modifica parte già dalla sera del Green Carpet, l’evento che apre ufficialmente la settimana sanremese con la sfilata degli artisti davanti al Teatro Ariston. La diretta occupa la fascia iniziale della serata e costringe il game show a un piccolo slittamento. In quell’occasione, infatti, Affari Tuoi va in onda più tardi, intorno alle 20.50, subito dopo la presentazione dei cantanti.

Dal giorno successivo, però, il programma si ferma del tutto. È una pausa breve ma inevitabile, che permette alla Rai di dedicare l’intera fascia dell’access alla macchina sanremese.

Cosa va in onda al posto di Affari Tuoi durante il Festival

Durante la settimana del Festival, la fascia che solitamente ospita Affari Tuoi viene occupata dal PrimaFestival, affidato a Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Le tre conduttrici accompagnano il pubblico verso la diretta principale con collegamenti dall’Ariston, curiosità sui cantanti, anticipazioni sulle esibizioni e momenti dietro le quinte.

Subito dopo il PrimaFestival, alle 20.40 circa, parte la diretta di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti. L’intera serata è quindi dedicata alla kermesse, che monopolizza la programmazione fino a notte fonda.

Il pubblico affezionato al gioco dei pacchi dovrà quindi attendere la fine del Festival per rivedere De Martino e la sua squadra.

La scelta della Rai segue una tradizione ormai consolidata: durante Sanremo, l’access prime time viene completamente assorbito dalla manifestazione, che richiede spazi più ampi per raccontare l’evento e preparare gli spettatori alla gara.

Quando torna Affari Tuoi dopo Sanremo 2026

La pausa di Affari Tuoi è temporanea. Terminata la settimana sanremese, il programma torna regolarmente in onda domenica 1 marzo, riprendendo il suo posto dopo il Tg1.

Il ritorno è molto atteso, perché il game show continua a registrare ascolti elevati e rappresenta uno dei punti di forza della prima serata Rai.

Il breve stop non influisce sulla stagione, che prosegue senza variazioni. De Martino ritroverà il pubblico con nuove puntate, nuovi concorrenti e il ritmo che ha reso il format uno dei più seguiti della televisione italiana.

Il cambio di programmazione, quindi, non è un segnale di crisi né un ridimensionamento del programma, ma una semplice necessità legata alla portata di Sanremo. La kermesse, come ogni anno, catalizza l’attenzione del pubblico e richiede una struttura televisiva dedicata, capace di accompagnare gli spettatori fin dall’access prime time.

Affari Tuoi tornerà puntuale, pronto a riprendere il suo ruolo da protagonista nella fascia preserale di Rai 1.