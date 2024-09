Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende: “Rischio il licenziamento”, ecco perché

Stefano De Martino è stato ospite di Bruno Vespa del suo programma Cinque minuti che va in onda alle ore 20:30 sui teleschermi di Rai 1. L’ex ballerino ha ripercorso alcune tappe della sua vita dall’infanzia al suo successo con Amici fino agli ultimi anni in Rai. Il suo varietà Bar Stella porta proprio un nome di un luogo simbolo della sua infanzia, tanto da dichiarare: “E’ un bar che è esistito per 120 anni dal mio bisnonno Michele fino anche a mio padre ed io l’ho portato avanti come un programma tv.” Stefano De Martino ha poi parlato della sua nuova avventura ad Affari Tuoi scherzando ha ammesso: “Gioco contro il sistema e il Dottore, tifo sempre i concorrenti e siccome la stagione è partita da poco dove ci sono state parecchie vincite dico sempre che a breve mi licenzieranno.“ L’uomo ha sottolineato che questa edizione del gioco è partita molto fortunata.

Stefano De Martino sta facendo il doppio turno ad Affari Tuoi per stare con il figlio

Per Stefano De Martino non c’è solo Affari Tuoi ma anche gli affetti di famiglia. Il conduttore ha ammesso che suo figlio Santiago sta crescendo ed ha il bisogno costante della sua presenza. Per questo ha deciso di fare il doppio turno in Rai per stare il più tempo possibile con il figlio. L’uomo ha ammesso: “Sta crescendo ha sempre più bisogno della mia presenza. Registro tante puntate al giorno e questo mi permette di ritornare nel fine settimana da lui.” Grazie alla Rai può ritardare il piano di produzione rendendosi disponibile a lavorare tutto il giorno da lunedì al mercoledì per poi dedicarsi al primogenito alle prese con la prima media.