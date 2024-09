Affari Tuoi, Stefano De Martino insulta il Dottore: polemica in rete

Stefano De Martino sta conducendo Affari Tuoi da ormai una settimana. Dopo un inizio incerto, il conduttore ha ingranato la marcia trasformandosi in un vero ciclone. L’ex marito di Belen Rodriguez si è davvero scatenato tirando fuori tutto il suo carisma mostrato in altri programmi con Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Ha fatto molto parlare un episodio avvenuto nella puntata di ieri di Affari Tuoi quando Stefano De Martino ha insultato il dottore. L’uomo infatti ha apostrofato la figura storica del programma con le seguenti parole: “Dottore sei un pezzo di fango” perché con un tranello ha sfilato alle due concorrenti del Friuli Venezia Giulia 30 mila euro. La ragazza aveva rivelato di essere già contentata di essere arrivata lì dopo aver condiviso con la madre l’esperienza del Cammino di Santiago.

Critiche per Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino ha poi riscaldato l’atmosfera accennando alcuni passi di baciata, ha abbracciato la concorrente e poi si è messo ad urlare lanciando un pacco in aria. Un momento esilarante che ha scatenato i commenti sui social. Molte le manifestazioni d’affetto nei confronti dell’ex marito di Belen Rodriguez per la sua nuova avventura alla guida di Affari Tuoi. Tuttavia non sono mancate le critiche. Il noto giornalista Giuseppe Candela su X ha scritto le seguenti parole: “Al netto delle polemiche, un conto è condurre Step con l’autore nell’orecchio e i comici che reggono tutto, un altro è essere protagonista, avere più registri e personalità. E qui i limiti si vedono tutti.”