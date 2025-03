Affari Tuoi sotto la lente: presentato un esposto in Procura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ultimamente Striscia la Notiza si sta occupando di Affari Tuoi, mettendo in dubbio la regolarità del quiz show condotto da Stefano De Martino. Secondo quanto emerso dai documenti resi pubblici nei giorni scorsi dal tg satirico di Canale 5, il programma Rai opererebbe all’interno di un budget prestabilito, con dinamiche che sembrano tutt’altro che casuali. Le vincite elevate, in particolare, sarebbero state utilizzate strategicamente per sostenere l’immagine del nuovo conduttore, rafforzare il programma contro la concorrenza e mantenere un controllo attento sulle uscite economiche. Il meccanismo prevederebbe infatti l’alternanza tra premi consistenti e puntate con esborsi minimi, in modo da compensare i picchi di spesa e mantenere l’equilibrio dei costi. Di seguito, è arrivato anche l’intervento del Codacons. L’associazione dei consumatori ha infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, ipotizzando addirittura il reato di truffa aggravata. il Codacons, nel comunicato relativo all’esposto, ha comunque riferito che Pasquale Romano, autore del programma e noto come il “Dottore” di Affari tuoi, nel corso di un’intervista rilasciata a La Verità, aveva dichiarato che non esiste alcun budget definito, proprio a causa dell’ingestibile aleatorietà del gioco. Chi avrà ragione?

Affari Tuoi: il comunicato stampa del Codacons

“Il Codacons ha presentato un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma in merito ad una dubbia condotta perpetrata nell’ambito del programma televisivo di Raiuno, “Affari tuoi”.

Il Codacons prosegue nell’esposto: “Da un’indagine del tg satirico “Striscia la notizia” sembrerebbe che nella nuova edizione di “Affari tuoi” le vincite sarebbero pilotate per rispettare il budget previsto per tutta l’edizione. L’autore del programma Pasquale Romano, il “Dottore”, in un’intervista a La Verità ha dichiarato che non esiste alcun budget proprio per la ingestibile aleatorietà del gioco. Ma secondo ciò che afferma “Striscia la notizia” il meccanismo dietro le vincite sarebbe influenzato e non libero: dietro al gioco, che non è affidato come ci si aspetterebbe esclusivamente alla fortuna, vi sarebbe una precisa strategia matematica”.

Affari tuoi: l’inchiesta di Striscia la Notizia

L’esposto continua: “Se le vincite e le perdite fossero effettivamente pilotate attraverso una presunta strategia allora sussisterebbero gli estremi sia di una pratica commerciale scorretta sia di una truffa aggravata. La prima infatti si configurerebbe nel fatto che una pratica commerciale è scorretta se tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio. Lo stesso potrebbe ipotizzarsi per il reato di truffa aggravata, ovvero se le vincite e le perdite fossero effettivamente pilotate è chiaro che sussisterebbero degli artifizi e raggiri che indurrebbero i concorrenti a perdere delle somme con connesso profitto per la RAI che non sforerebbe nel proprio budget dedicato alla trasmissione”.

Nel frattempo, De Martino rimane un vincente

Al di là di tutte le teorie (da confermare) sulle (presunte) irregolarità di Affari Tuoi, il quiz show di De Martino risulta vincitore ormai da mesi nella sfida dell’Access prime time contro Striscia La Notizia. Per questo motivo, Mediaset starebbe valutando l’idea di proporre un’alternativa al celebre tg satirico di Antonio Ricci. Alla conduzione di un format nuovo e inedito, si ipotizzerebbero tre nomi appartenenti alla giovane e promettente scena televisiva: Pierpaolo Pretelli, Diletta Leotta e Fabio Rovazzi. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, diverse case di produzione starebbero cercando di proporre ai vertici di Cologno Monzese nuovi game show. Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a puntare su un volto giovane della televisione, avrebbe fatto registrare tre puntate di prova de La Ruota della Fortuna a tre diversi conduttori. I nomi emersi, secondo quanto riferito da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair e da Davide Maggio , sarebbero quelli di Pretelli, Rovazzi e Leotta.