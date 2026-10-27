Affari Tuoi si allunga su Rai 1: nuovo orario per stasera 27 ottobre

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Affari Tuoi è tra i programmi più popolari della televisione italiana. Ogni giorno, il gioco dei pacchi con la conduzione di Stefano De Martinez è seguito da più di 3 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la corazzata di Mediaset dove va in onda La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti. Stasera 27 ottobre tornerà in onda sul primo canale della tv di Stato una nuova puntata anche se con qualche modifica. I piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato che Affari Tuoi andrà in onda in versione maxi a causa della messa in onda di un solo episodio di Tutto l’amore che resta, la fiction con Raoul Bova. Per questo motivo, l’appuntamento verrà trasmesso dalle ore 20:40 fino alle 21:50 quando andrà in onda la puntata finale della serie tv.

Affari Tuoi in onda in formato maxi stasera 27 ottobre

Affari Tuoi andrà in onda in formato maxi stasera 27 ottobre a causa della decisione della Rai di trasmettere solo un episodio di Tutto l’amore che resta. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per aiutare la fiction con l’attore Raoul Bova che non ha brillato in termini di ascolti. Nel frattempo, il settimanale Chi ha riportato che Diletta Leotta potrebbe presto essere ospite di una puntata del gioco dei pacchi. Un’ospitata che potrebbe rappresentare un primo passo prima di prendere in considerazione progetti più importanti all’interno della rete di Viale Mazzini.