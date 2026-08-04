Affari Tuoi quando torna su Rai 1? Svelata la data del ritorno di Stefano De Martino

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Stefano De Martino sarà tra i grandi protagonisti della prossima stagione televisiva della Rai in partenza da settembre. Il conduttore napoletano condurrà la nuova edizione di Affari tuoi ed il Festival di Sanremo, in programma a febbraio 2027 sui teleschermi di Rai 1. Un doppio impegno che l’ex marito di Belen Rodriguez è pronto a svolgere al meglio. Da settembre, l’uomo tornerà con le nuove puntate di Affari Tuoi. Il debutto della nuova edizione del gioco dei pacchi è previsto per il 6 settembre a partire dalle ore 20:40 sui teleschermi di Rai 1. Nelle ultime settimane di agosto, Stefano De Martino registrerà i nuovi appuntamenti del game show dal suo nuovo studio di Milano dopo l’addio al Teatro delle Vittorie in Roma.

Affari tuoi torna il 6 settembre con Stefano De Martino

Il conduttore napoletano tornerà il 6 settembre con una nuova edizione di Affari Tuoi. Stefano De Martino è chiamato a contrastare la concorrenza de La ruota della fortuna, che sta registrando ascolti sempre più alti su Canale 5. Lo sbarco de L’Eredità summer nell’access prime time si è rivelato un esperimento poco riuscito. Il quiz show condotto da Marco Liorni sta facendo molto fatica a contrastare Gerry Scotti e la sua ruota. In attesa del ritorno in tv previsto tra un mese, Stefano De Martino si gode le vacanze. L’uomo è stato beccato a Porto Cervo in Sardegna e poi in Puglia insieme a Gilda Ambrosio.