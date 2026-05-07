Affari Tuoi, l’avellinese Sara gioca con il sorriso e vince due volte: Stefano De Martino la elogia

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Divertente, emozionante e piena di colpi di scena: la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi ha visto protagonista la Campania, con le gemelle di Avellino capaci di conquistare il pubblico fin dal primo momento. Sara e Martina sono finite sotto i riflettori della serata, conclusasi con un duplice trionfo tra sorrisi, complicità e tanta emozione. Sempre con il sorriso stampato sulle labbra e il desiderio di portare a casa un ricordo speciale di questa avventura nella trasmissione di mamma Rai, le due sorelle hanno saputo gestire ogni mossa con leggerezza e intelligenza, conquistando anche la simpatia del conduttore. Non a caso, nel finale, Stefano De Martino ha voluto dedicare a Sara parole davvero speciali.

Chi è Sara, la concorrente di Affari Tuoi del 7 maggio

Sara e Martina arrivano da Avellino e condividono un legame nato sin dal primo battito di cuore. Gemelle, ma soprattutto compagne di vita. Sara è sposata, ha una bambina di un anno e lavora come educatrice in un asilo nido. Martina, invece, insegna nella scuola dell’infanzia. La loro famiglia è ancora più numerosa e unita: a casa ci sono anche Veronica, la sorella maggiore, e Simona, la secondogenita. In studio, le due gemelle si sono presentate vestite di bianco e verde, un omaggio ai colori dell’Avellinese. Una scelta che, in qualche modo, si è trasformata in un piccolo portafortuna.

La partita, tra cambi e doppio trionfo: l’elogio di Stefano De Martino a Sara

Con il pacco numero 9 tra le mani, Sara, sostenuta passo dopo passo dalla sorella Martina, ha affrontato la sua ultima partita dopo ben 36 puntate di permanenza nel programma. Durante la serata è riuscita anche ad aggiudicarsi il jackpot su Gennarino, portando a casa 8 mila euro. Tra cambi di pacco, decisioni ragionate e tiri calibrati con attenzione, la concorrente campana è arrivata fino alla finalissima con una vincita già assicurata. Davanti a lei sono rimasti 15 mila e 30 mila euro. A quel punto il Dottore ha proposto un ulteriore cambio. Dopo aver ascoltato il consiglio della ballerina Martina, Sara ha deciso di fidarsi e cambiare pacco. Una scelta rivelatasi vincente, perché al suo interno c’erano proprio i 30 mila euro!

Un finale da ricordare, che ha permesso a Sara di lasciare il programma con 38 mila euro in gettoni d’oro e, soprattutto, con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica e intensa. A chiudere la serata ci ha pensato ancora Stefano De Martino, con una dichiarazione semplice ma sentita: “Sara è stata qui per 36 puntate e mi ha sempre divertito perché ha un sorriso costante”. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, finale con sollievo per Paolo che si ferma ad un passo dal precipizio e batte il Dottore