A febbraio 2026 Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte torna in prima serata con una puntata speciale pensata per celebrare l’atmosfera di San Valentino. Stefano De Martino guiderà una serata costruita intorno a una coppia di futuri sposi, chiamata a giocare e a vivere un momento unico davanti al pubblico di Rai 1.

L’idea è quella di unire il gioco dei pacchi a un evento personale che cambierà la vita dei protagonisti. Cosa succederà durante la puntata? Chi saranno gli ospiti? E quali sorprese ha preparato la produzione? Scopriamolo insieme.

Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte: anticipazioni, ospiti e cosa accadrà il 13 febbraio: quando va in onda lo speciale e cosa prevede la serata

Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte andrà in onda venerdì 13 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1.

La scelta della data non è casuale: la vigilia di San Valentino offre il contesto ideale per un appuntamento dedicato all’amore, con una coppia pronta a mettersi in gioco sia sul piano emotivo sia su quello del divertimento.

La puntata seguirà la struttura classica del programma, ma con un elemento in più. I due concorrenti, promessi sposi selezionati dalla redazione, giocheranno come “pacchisti” e affronteranno le decisioni più delicate insieme, confrontandosi con le offerte del Dottore e con il contenuto dei pacchi.

Il valore dei premi varierà da zero a trecentomila euro, come nella versione tradizionale, ma la posta in gioco avrà un significato diverso: il montepremi potrà diventare un aiuto concreto per il loro futuro.

La serata sarà arricchita dalla presenza di familiari e amici, che apriranno i pacchi e accompagneranno la coppia nelle scelte più difficili. Il clima sarà quello di una festa, con un’atmosfera che unisce gioco, emozione e momenti di leggerezza.

La sorpresa della puntata: un matrimonio in diretta su Rai 1

L’elemento più atteso dello speciale è il matrimonio in diretta. Stefano De Martino aveva anticipato nelle scorse settimane che una coppia avrebbe celebrato le nozze proprio durante la puntata, e ora l’annuncio diventa realtà.

La cerimonia sarà formale e verrà officiata dallo stesso conduttore, che accompagnerà i due protagonisti in un momento che unisce televisione e vita reale.

Il gioco, quindi, non sarà solo una sfida contro il Dottore, ma anche un percorso emotivo che porterà i due concorrenti a condividere un passo importante davanti al pubblico.

La produzione potrebbe inserire anche il “Pacco Feeling”, una variante pensata per testare la sintonia della coppia attraverso domande personali, con la possibilità di ottenere premi aggiuntivi.

Il format, già sperimentato in passato con “Viva gli Sposi!”, torna in una veste rinnovata e più spettacolare, sfruttando la popolarità del programma e la capacità di De Martino di gestire momenti intimi e televisivi con naturalezza.

Ospiti e atmosfera della puntata speciale

Lo speciale Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte prevede la presenza di ospiti che contribuiranno a rendere la serata più dinamica.

La produzione punta a un equilibrio tra intrattenimento e racconto personale, con interventi pensati per accompagnare la coppia e coinvolgere il pubblico.

Gli ospiti affiancheranno amici e parenti nell’apertura dei pacchi, creando un clima più vicino a una festa che a una semplice partita.

La presenza del notaio garantirà la regolarità del gioco, mentre De Martino guiderà la serata alternando momenti di gioco, emozione e ironia.

La puntata si inserisce nella strategia di Rai 1 di proporre speciali legati ai grandi eventi del calendario, sfruttando la forza del brand Affari Tuoi e la capacità del programma di unire gioco e racconto umano.