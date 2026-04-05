Affari Tuoi, Marina sfida la paura e vince: il finale che emoziona fino alle lacrime

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Non si ferma nemmeno per Pasqua Affari Tuoi, che continua a regalare emozioni ai concorrenti e al suo affezionato pubblico. La protagonista della puntata del 5 aprile è stata la lucana Marina, al centro di un finale coi fiocchi. Si è presentata accanto a quello che presto diventerà suo marito e ha giocato mettendoci tutto il cuore. Ed è proprio seguendo le sue emozioni che è riuscita a conquistare una vincita importante.

Marina vince il jackpot di Gennarino

Marina arriva da Scanzano Jonico insieme al suo futuro marito Brian Giuseppe. Nella vita è fioraia, abituata a maneggiare bellezza e delicatezza, ma in questa occasione ha dimostrato anche una forza sorprendente. La coppia ha iniziato la propria avventura con il pacco numero 19. Dopo appena due tiri, è arrivato l’incontro con il tenero Gennarino, che ha regalato loro un jackpot da 2 mila euro, come un primo segnale di fortuna.

Il Dottore ha fatto la sua prima proposta con un assegno da 30.000 euro, ma la coppia ha scelto di non accettare, preferendo continuare il viaggio. Andando avanti, Marina si è trovata ad aprire diversi pacchi rossi, ritrovandosi davanti a un tabellone sempre più favorevole ai pacchi blu. Eppure non ha mai vacillato: è rimasta fedele al suo numero 19, senza mai cambiarlo, come se in quel numero ci fosse già scritta la sua storia.

Affari Tuoi puntata 5 aprile 2026: quanto ha vinto Marina

Alla fine il destino si è ristretto a due possibilità: da una parte 20 euro, dall’altra 75.000 euro. Nel mezzo, l’ultima offerta del Dottore, pari a 26.000 euro. Prima di rifiutarla con coraggio, Marina ha regalato un momento che ha fermato il tempo, rivolgendo al suo compagno una dichiarazione d’amore semplice e potentissima: “La cosa più bella e importante della vita sarai sempre tu”.

Poi è arrivato il momento decisivo. Marina ha ammesso di avere paura, con gli occhi lucidi e il respiro sospeso. Quando il pacco si è aperto, però, la tensione si è sciolta in un’esplosione di gioia e pianto: dentro c’erano 75.000 euro. Un lieto fine che profuma di rinascita, perfetto per il giorno di Pasqua! In sintesi, Marina e Brian sono tornati a casa con un bottino di 79 mila euro in gettoni d’oro.