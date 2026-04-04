Affari Tuoi termina prima e festeggia il successo della siciliana Andrea

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C’è un sapore di favola semplice, di quelle che scaldano piano, nella serata che ha visto la Sicilia brillare ad Affari Tuoi, proprio alla vigilia di Pasqua. Andrea, protagonista della puntata, è entrata in gioco con un’energia leggera ma determinata, accompagnata dal padre. Ma a sorprendere davvero i telespettatori non è stata solo la sua partita. Anche il tempo ha deciso di correre più veloce del solito. La puntata si è conclusa in anticipo, e lo stesso è accaduto al programma rivale, La ruota della fortuna. Un evento inatteso che ha acceso i commenti sui social.

Chi è Andrea, concorrente del 4 aprile di Affari Tuoi

Andrea arriva da Palermo, ha trent’anni e lavora come responsabile amministrativa. Accanto a lei, per tutta la durata del gioco, suo padre Filippo, collega e presenza rassicurante. Dopo una breve introduzione, Stefano De Martino ha dato il via alla partita. La siciliana ha iniziato con il pacco numero 12 e, fedele al suo istinto, non lo ha mai cambiato. Il Dottore ha provato più volte a tentarla con offerte importanti, dall’assegno da 39.000 euro fino a quello da 9.000, ma lei ha saputo mantenere il controllo, muovendosi con lucidità e liberando rapidamente il tabellone dai pacchi blu.

Finale vittorioso e coraggioso per la siciliana

Il momento più intenso è arrivato sul finale. Con una vincita già assicurata, Andrea si è trovata davanti a due possibilità: 10.000 o 50.000 euro. Il Dottore ha insistito, cercando di convincerla a cambiare pacco. Ma la donna è rimasta ferma, ancorata alla sua scelta iniziale. E proprio lì, dentro quel numero 12 custodito dal principio, ha trovato il premio più alto: 50.000 euro in gettoni d’oro.

La serata si è conclusa intorno alle 21:19, con un anticipo che ha lasciato il pubblico a dir poco perplesso. Anche La ruota della fortuna ha salutato prima del previsto, creando una coincidenza insolita che non è passata inosservata. Sui social, i fan di Mediaset e Rai hanno commentato con entusiasmo: “Ruota e pacchi già finiti, fosse sempre così”, ha scritto qualcuno su X. E un altro ha aggiunto: “Anche #LaRuotaDellaFortuna saluta alle 21:19. In pratica la prima serata di Rai 1 e Canale 5 parte prima proprio nell’unica occasione in cui, di solito, il giorno dopo si può dormire”. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, la veneta Annamaria ascolta sua madre e vince: montepremi a 5 cifre