Affari Tuoi, la marchigiana Valentina gioca per un’intera comitiva di amici con uno scopo ben preciso

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Nella puntata del 15 marzo di Affari Tuoi, andata in onda su Rai 1, la marchigiana Valentina ha salutato il pubblico al termine di una partita carica di aspettative. A raccontare la sua storia, durante la serata, è stato Stefano De Martino, che ha spiegato come la concorrente non stesse giocando solo per sé stessa, ma per un’intera comitiva di amici. La 33enne era arrivata in studio con un obiettivo molto chiaro nel cuore…

Chi è Valentina, la concorrente di Affari Tuoi del 15 marzo 2026

Valentina viene da Porto Recanati, in provincia di Macerata, e da undici anni gestisce con passione un centro estetico. È single e, quando il conduttore ha scoperto questo dettaglio, non ha perso l’occasione per lanciare un simpatico invito ai single all’ascolto. Accanto a lei, a sostenerla in questa esperienza televisiva, c’era sua sorella gemella Elisa. Anche lei ha 33 anni, arriva da Montefano e lavora come impiegata. A differenza di Valentina, però, Elisa è felicemente fidanzata. Le due sorelle, molto unite, hanno condiviso in studio non solo la partita ma anche l’emozione di un momento speciale.

L’obiettivo di Valentina spiegato da Stefano De Martino

Durante la puntata, Stefano De Martino ha raccontato anche come sia nata l’idea di partecipare al programma. Tutto è cominciato l’anno precedente, durante una vacanza con un gruppo di amici. Tra risate e progetti per il futuro, era nata una promessa: organizzare un viaggio ancora più bello l’anno successivo. Per riuscirci, la comitiva aveva deciso di tentare la sorte iscrivendosi ad Affari Tuoi. Il patto era semplice: chi fosse stato chiamato avrebbe giocato per tutti. Così, quando è arrivata la chiamata per Valentina, la sua partita ha assunto il sapore di una vera missione. In gioco non c’era solo il premio, ma il sogno condiviso di sette o otto amici pronti a partire insieme.

Come è andata a finire

La partita è iniziata con una scelta coraggiosa. Valentina ha chiesto subito un cambio, lasciando il pacco numero 17 per prendere il 12. Un altro cambio è arrivato sul finale, quando la tensione era ormai alle stelle e in gioco erano rimaste solo due cifre: 200 euro e 10.000 euro.

La fortuna non è stata particolarmente generosa con la concorrente marchigiana, ma nel finale è arrivata comunque una piccola soddisfazione. Valentina ha trovato il pacco rosso e ha chiuso la sua esperienza portando a casa 10.000 euro.

Forse non sarà la cifra sufficiente per finanziare la vacanza da sogno dell’intera comitiva, ma resta comunque una vittoria dal sapore speciale. Perché dietro quella partita non c’era solo il gioco, ma un gruppo di amici, un progetto condiviso e la voglia di trasformare un sogno in realtà. E, in fondo, anche questo è un modo per tornare a casa con qualcosa di prezioso.