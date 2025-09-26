Affari tuoi, la difficile partita di Roberto dal Friuli Venezia Giulia: ecco come è finita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento nella fascia preserale di Rai 1 con Affari tuoi, lo show condotto da Stefano De Martino. Nella puntata del 26 settembre è stato chiamato a giocare Roberto, il concorrente del Friuli Venezia Giulia. Un uomo di grandi valori, che ha raccontato la sua interessante storia familiare. Una persona solare e non perde mai il sorriso, nonostante alcuni drammi abbiano segnato inevitabilmente la sua vita.

La storia di Roberto, il concorrente di Tiezzo

Roberto, il concorrente che ha giocato la partita del 26 settembre, vive a Tiezzo, frazione di Azzano Decimo. In studio si è presentato accompagnato da suo fratello minore, per il quale rappresenta una figura paterna. Loro padre, infatti, è venuto a mancare quando il figlio minore è ancora molto piccolo, e proprio per questo Roberto ha voluto in qualche modo prendere il posto del defunto genitore. Si è impegnato per trasmettere al ragazzo i valori paterni e garantirgli un buon futuro.

La presenza in studio di Herbert Ballerina

Il comico molisano Herbert Ballerina ha preso parte alla puntata del 25 settembre per sostenere il concorrente del Molise. Tuttavia ha deciso di ripresentarsi in studio per allietare la serata con la sua ironia. Una presenza gradita che ha donato momenti di spensieratezza in una puntata non proprio facile.

La partita di Roberto fra emozioni e offerte rifiutate

La partita di Roberto sembrava essere iniziata con il piede giusto. Il friulano, infatti, era riuscito ad eliminare alcuni pacchi poco appetibili. Tuttavia ben presto è svanita la possibilità di incassare i 300.000 euro. A questo punto il Dottore gli ha proposto un cambio, che è stata accettato dal concorrente. Roberto ha lasciato il numero 12 per accogliere l’11 con grande speranza. Una scelta che si è rivelata vincente, considerando che nel primo pacco c’erano appena 100 euro.

Come è terminata la partita

Roberto ha proseguito il gioco, incassando con il sorriso anche i colpi più duri. Man mano che i pacchi sono stati aperti, il Dottore ha avanzato delle offerte, che sono state tutte rifiutate dal friulano. Ad un certo punto si è ritrovato con due possibilità: 20 euro o 10.000 euro. A questo punto, gli è stato proposto un nuovo cambio, e il concorrente ha accettato. Roberto ha lasciato l’11 per prendere il 16, ignaro dell’errore che stava per compiere. Nel 16, infatti, c’erano appena 20 euro. Una partita giocata con dignità ed allegria, conclusasi purtroppo con l’amaro in bocca.