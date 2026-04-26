Affari Tuoi va in onda fino a luglio inoltrato ma si ferma 17 volte per i Mondiali: le date
Mondiali in arrivo e palinsesti rivoluzionati: Rai 1 ridisegna l’Access Prime Time tra stop forzati, sfide serali e strategie estive per la battaglia degli ascolti
I Mondiali di calcio bussano alla porta e il palinsesto di Rai 1 si rimodella di conseguenza. A farne le spese sarà uno dei programmi di punta dell’Access Prime Time: Affari Tuoi con Stefano De Martino, costretto a fermarsi più volte. Eppure, c’è anche una novità che cambia il quadro: il conduttore partenopeo allungherà la sua presenza sulle reti Rai, spingendosi fino a luglio inoltrato, a differenza della scorsa stagione.
Le date in cui si ferma Affari Tuoi
Dall’11 giugno al 19 luglio, Rai 1 accenderà i riflettori sulla Coppa del Mondo, trasmettendo 35 partite in chiaro. Di queste, ben 17 andranno a occupare la fascia oraria normalmente riservata ad Affari Tuoi. Tradotto: 17 stop obbligati per il game show. Di seguito, le sfide in programma alle 21.00 che faranno saltare l’appuntamento con i pacchi:
11/6: Messico – Sudafrica
12/6: Canada – Bosnia
13/6: Qatar – Svizzera
15/6: Belgio – Egitto
16/06: Francia – Senegal
18/06: Svizzera – Bosnia
19/06: Stati Uniti – Australia
21/06: Belgio – Iran
24/06: Svizzera – Canada
26/06: Norvegia – Francia
28/06: Sedicesimi di finale
02/07: Sedicesimi di finale
03/07: Sedicesimi di finale (fischio d’inizio ore 20.00)
06/07: Ottavi di finale
10/07: Quarti di finale
14/07: Semifinale
15/07: Semifinale
19/07: Finale 1°/2° posto
Non solo Affari Tuoi, anche Reazione a Catena subirà uno stop, ma limitata a una sola giornata. Il 22 giugno, infatti, salterà la messa in onda per lasciare spazio alla partita Argentina-Austria, prevista alle 19.00 nella fase a gironi. Diverso il discorso per L’Eredità di Marco Liorni, che proseguirà fino al 1° giugno, prima di passare il testimone proprio a Reazione a Catena e inaugurare la stagione estiva. Successivamente, sarà Pino Insegno a presidiare il preserale fino al 18 ottobre.
Stefano De Martino allunga fino a luglio inoltrato e poi arriva uno speciale L’Eredità
Tornando ad Affari Tuoi, la marcia resta lunga. Se la scorsa estate il programma aveva chiuso i battenti a fine giugno, stavolta il percorso si allunga sensibilmente. Nel dettaglio, Stefano De Martino andrà in onda fino al 18 luglio, coprendo gran parte dell’estate televisiva. Subito dopo, entrerà in scena una versione estiva de L’Eredità, con una formula rinnovata pensata per contrastare la concorrenza Mediaset, che nella passata stagione ha messo in difficoltà la Rai con La Ruota della Fortuna. Poi, il sipario calerà solo temporaneamente. Affari Tuoi si fermerà per la pausa estiva, pronto a tornare da settembre. La partita degli ascolti, questa volta, si giocherà fino all’ultimo minuto.