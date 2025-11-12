Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata dell’11 novembre?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata dell’11 novembre di “Affari Tuoi”, protagonista è stato Eugenio, concorrente marchigiano descritto da Stefano De Martino come “il miglior restauratore d’Italia e del mondo”. Dopo la solita fase di scelta dei pacchi, il giocatore ha inaugurato la partita con il numero 6. Sin dalle prime battute, però, la fortuna non è sembrata dalla sua parte: diversi pacchi rossi, tra i più ricchi in gioco, sono stati eliminati nel giro di pochi minuti, lasciando subito un’aria di tensione e dispiacere in studio.





Affari Tuoi: tutti i colpi di scena della puntata dell’11 novembre



Nella puntata dell’11 novembre, il pubblico di Affari Tuoi ha ritrovato un volto ormai familiare: Eugenio, il concorrente marchigiano proveniente da Ascoli Piceno, conosciuto come il “restauratore” del programma e soprannominato con ironia da Stefano De Martino il Gigi Marzullo della trasmissione. La sua presenza costante, arrivata ormai alla trentacinquesima puntata, lo ha reso uno dei protagonisti più affezionati e amati del gioco.

Nel corso della serata, il conduttore ha colto l’occasione per far conoscere meglio il concorrente, che ha raccontato con semplicità le proprie passioni: fin da bambino, ha spiegato, si è sempre sentito attratto dal costruire e dal lavorare il legno, un’attività che ancora oggi gli regala soddisfazione perché gli permette di riportare alla vita ciò che sembrava perduto. Ha parlato anche della sua grande famiglia, composta da sette figli, ricordando inoltre un gesto di generosità compiuto in gioventù: durante un viaggio in Etiopia aveva deciso di sostenere a distanza una ragazza fino alla sua maggiore età. Accanto a lui, in studio, c’era uno dei suoi figli, Guglielmo, venuto a fare il tifo.

Tra una scelta e l’altra, non sono mancati momenti leggeri e battute. De Martino ha scherzato sul numero dei figli, mentre Herbert Ballerina, ormai presenza fissa al fianco del conduttore, ha ravvivato la serata con le sue solite battute.

Il gioco, però, non è iniziato sotto i migliori auspici. Nei primi turni, Eugenio ha perso in rapida successione somme importanti, eliminando prima il pacco da 250mila euro e poi quello da 300mila. Colpito da una serie di pacchi rossi, ha mostrato qualche segno di delusione, ma De Martino è intervenuto con tono incoraggiante, invitandolo a riprendere in mano la partita senza abbattersi. Anche Herbert ha cercato di stemperare la tensione con la sua comicità, ricordandogli scherzosamente che, a quanto pare, i pacchi rossi proprio non volevano saperne di farsi scegliere da lui.

Nel corso della partita, tra una scelta e l’altra, il clima in studio si è acceso di simpatia quando Eugenio ha cominciato a raccontare aneddoti sulla sua numerosa famiglia. Con la spontaneità che lo contraddistingue, ha ricordato insieme al figlio Guglielmo come ogni nascita in casa loro sembri aver seguito il ritmo dei grandi tornei di calcio: un dettaglio che ha scatenato l’ilarità di De Martino e del pubblico, trasformando per un momento la tensione in leggerezza.

Ma la fortuna ha continuato a muoversi in modo imprevedibile. Alla prima chiamata del Dottore, è arrivata la proposta di cambiare pacco: un invito che Eugenio ha accettato quasi d’istinto. Il pacco numero 6 è stato così sostituito con il 3, e la decisione si è rivelata provvidenziale: nel pacco abbandonato si nascondeva appena un euro. De Martino ha commentato con un sorriso, come se il Dottore, per una volta, avesse voluto concedere una tregua.

Da lì in avanti, la partita ha continuato a ondeggiare tra colpi di scena e ironia. Un nuovo pacco rosso ha rimesso tutto in discussione, e il conduttore ha cercato di risollevare l’umore coinvolgendo il pubblico in un vero e proprio rito scaramantico per “chiamare” i pacchi blu. L’espediente ha sortito il suo effetto: il pacco da zero euro è finalmente sparito, e la tensione si è allentata.

Nel frattempo, Herbert Ballerina ha voluto scherzare sul suo ruolo sfortunato, aprendo un pacco da dieci euro che ha strappato risate a tutti. A metà serata, il gioco sembrava riacquistare equilibrio: in campo restavano più pacchi blu che rossi, e l’atmosfera si era fatta di nuovo combattiva.

Quando il Dottore ha riproposto un nuovo cambio, Eugenio ha deciso di affidarsi al numero 7, un numero per lui simbolico, legato ai suoi figli. La scelta è stata prudente: nel pacco scartato c’erano solo cento euro. Le successive offerte, prima da diecimila e poi da tremila euro, sono state rifiutate con determinazione.

Alla fine, eliminati gli ultimi pacchi rossi, il destino si è giocato tutto nella sfida tra due regioni: Abruzzo e Lombardia. Eugenio ha voluto credere nell’Abruzzo, poiché il figlio aveva fatto un sogno strano: si trovava a chieti per un viaggio assiemme agli amici e alla fidanzata. Di conseguenza Eugenio ha pensato che il sogno del ragazzo avesse un significato positivo. Ma il colpo finale ha infranto le speranze: la Regione Fortunata era la Lombardia. Un epilogo dal sapore amaro per una puntata intensa, dominata da simpatia, ironia e un pizzico di sfortuna.