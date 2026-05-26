Affari Tuoi, Claudio conquista il pubblico e realizza un sogno per Elisabeth grazie alla trasmissione

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“Non mollare mai”. È questo il motto di Claudio, concorrente del Trentino-Alto Adige che ha regalato una grande emozione ai fan di Affari Tuoi. Il protagonista della puntata del 26 maggio arriva da Bressanone, in provincia di Bolzano, e ha affrontato la partita con il cuore, inseguendo un sogno da condividere con la donna che ama. Un’avventura intensa, a tratti rischiosa, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Nel frattempo, sui social, gli spettatori si sono commossi scoprendo il modo insolito e romantico in cui la coppia si è conosciuta.

Il racconto di come Claudio ed Elisabeth si sono conosciuti

Claudio vive a Bressanone e organizza eventi indimenticabili. Lui stesso si definisce un “emotional designer” e, durante la trasmissione, ha raccontato di aver realizzato persino lo strudel più lungo del mondo. Herbert, immancabile complice ironico della serata, non ha perso occasione per scherzare: “Che avevi mangiato? Hai aperto la finestra dopo?”.

Il concorrente del Trentino-Alto Adige si è descritto come un uomo impulsivo, uno che ama dire le cose senza possibilità di tornare indietro. Gli piacciono le sfide, le imprese fuori dal comune, tutto ciò che pochi avrebbero il coraggio di fare. Al suo fianco, per questa esperienza, ha scelto la sua amata Elisabeth, presenza fondamentale durante tutta la partita.

Ed è stato proprio il racconto del loro primo incontro a conquistare il pubblico. “Lavoravo in un ufficio della provincia e il papà aveva in appalto la pittura del palazzo. Claudio si è fermato alla mia finestra”, ha raccontato Elisabeth con emozione. Quella finestra, tra l’altro, era l’unica aperta dell’intero stabile. Claudio, ricordando quel momento, ha sorriso: “Le ho chiesto se fosse di Bressanone. Lei mi ha risposto con lo stesso gesto di Herbert: ‘No!’”. Poi il dettaglio che ha fatto sciogliere lo studio e i telespettatori: “Stava per chiudere la finestra, ma io ci ho infilato la mano e, in quell’istante, ho pensato subito che l’avrei sposata”.

La partita finisce positivamente

Per tutta la durata della partita, il sentimento che Claudio prova per la sua dolce metà è apparso evidente. Ed è stato proprio per regalarle un sogno che il concorrente ha deciso di accettare l’ultima offerta del Dottor Pasquale: 22 mila euro. In finale era rimasto con un pacco blu da 200 euro e con il pacco Nero, che alla fine non aveva e che conteneva 20 mila euro.

Una scelta dettata più dal cuore che dalla strategia. Grazie a quell’assegno, Claudio ed Elisabeth potranno finalmente concedersi il viaggio che desideravano da tempo: una romantica avventura in Polinesia, con il sapore delle favole che, ogni tanto, riescono ancora a diventare realtà. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, il valdostano Gilles non perde il sorriso e intasca una cifra altissima: ‘mi accontento e godo’