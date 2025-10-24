Affari tuoi, Alessandra dal Veneto accetta l’offerta e rinuncia 200mila euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la messa in onda di Affari tuoi, lo show condotto da Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo ha regalato al pubblico una nuova partita ricca di emozioni e colpi di scena. Nel corso della puntata del 24 ottobre è stata chiamata a giocare Alessandra, la concorrente del Veneto. La giovane donna, di professione addetta alle vendite, proviene da Vigodarzere in provincia di Padova. Alessandra ha iniziato la sua partita con il pacco numero 20, sfidando la sorte con coraggio e determinazione. Presente con lei in studio il suo papà, ex autista di autobus, a cui la giovane è molto legata.

Affari tuoi, Alessandra inizia la partita con il pacco numero 20

Alessandra ha scelto il pacco numero 20. La giovane fin da subito ha dimostrato forza d’animo e grande dignità. La partita è iniziata non senza difficoltà: nei primi pacchi si celavano infatti i 75mila e 300mila euro. Tuttavia ha potuto contare su un piccolo premio di consolazione, vincendo 2.000 euro grazie a Gennarino. Il dottore le ha poi offerto un cambio, ma Alessandra ha preferito continuare a giocare con il numero 20.

La concorrente cambia pacco

Nonostante l’intenzione iniziale di continuare a giocare con il numero 20, dinanzi ad una nuova offerta di cambio, Alessandra ha finito per cedere. La concorrente del Veneto ha lasciato il pacco numero 20 per accogliere il pacco numero 4. Il Dottore ha poi tentato la giovane addetta alle vendite con proposte da 25mila e 30mila euro. Alessandra, però, ha optato per il rifiuto, volendo continuare a giocare la sua partita.

Un nuovo cambio e la scelta del numero 14

Nel corso della serata non sono mancati momenti di commozione. Come di consueto, anche Alessandra si è aperta raccontando alcuni dettagli della sua vita privata. La ragazza ha confessato di aver dovuto combattere contro una brutta malattia. Un’esperienza che l’ha segnata nel profondo, ma che le ha fatto comprendere quali siano le cose che contano davvero. Il racconto della giovane e di questa sua parte di vita ha commosso sia Stefano De Martino che il pubblico presente in studio. Alessandra ha anche svelato di aver da poco perso la sua amata nonna. Una perdita a cui difficilmente riuscirà ad abituarsi, essendole molto legata. Proprio per questo motivo, nel momento in cui il Dottore le ha offerto un nuovo cambio, lei ha scelto il numero 14, la data di nascita della compianta nonna.

Alessandra ha accettato l’offerta di 70mila euro

Man mano che proseguiva la partita Alessandra ha incassato non pochi colpi. Tanti i pacchi blu aperti, ma anche i rossi sono volati via. Pertanto dinanzi all’incertezza, la donna ha accettato una nuova offerta del Dottore: 70mila euro. Una cifra considerevole che ha spinto la concorrente a concludere la sua sfida con la sorte. Con amarezza ha appreso però che nel suo pacco si celavano ben 200mila euro.