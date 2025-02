Aeroporto Gino Lisa, Metauro: “L’importanza strategica dello scalo foggiano è confermata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AEROPORTO GINO LISA, METAURO – CONFCOMMERCIO: “L’IMPORTANZA STRATEGICA DELLO SCALO FOGGIANO È CONFERMATA”

Foggia, 25 febbraio 2025 – “La decisione di effettuare presso il Gino Lisa di Foggia il servizio anti incendio dei Vigili del Fuoco non solo sottolinea il riconoscimento dell’importanza strategica dello scalo foggiano, ma è anche un segnale tangibile di sostegno alle attività imprenditoriali del territorio. La presenza di un distaccamento dei Vigili del Fuoco potenzierà il sistema di sicurezza e emergenza, creando al contempo nuove opportunità per il tessuto produttivo locale e rafforzando la fiducia degli investitori grazie alla possibilità di poter eventualmente accogliere anche le compagnie cosiddette low cost. Siamo convinti che questo provvedimento avrà un impatto positivo sullo sviluppo economico del territorio, contribuendo alla valorizzazione delle risorse locali e alla crescita dell’ecosistema imprenditoriale. Confcommercio Foggia continuerà a collaborare attivamente con le istituzioni e gli operatori economici per sfruttare al meglio le opportunità derivanti da questo importante provvedimento”, così il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro, sulla notizia del via libera al distaccamento dei vigili del fuoco all’aeroporto di Foggia