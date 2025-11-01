[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aeroporto di Foggia, e si riparte. Vasile: “Qualche iettatore di passaggio”

✈️ E si riparte.

Tra qualche difficoltà, qualche iettatore di passaggio… eppure si riparte.

Perché il volo non è solo tecnica: è fiducia, è ostinazione gentile, è quel momento in cui il cielo smette di essere limite e torna ad essere possibilità.

Oggi, da questa pista, si alza un altro segno di futuro.

Con chi ci crede, con chi lavora, con chi sogna.

E anche con chi, tra una nuvola e l’altra, ci ha provato a fermarci. Ma il vento, si sa, cambia direzione.

Antonio Vasile