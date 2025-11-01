Attualità Capitanata
Aeroporto di Foggia, e si riparte. Vasile: “Qualche iettatore di passaggio”
✈️ E si riparte.
Tra qualche difficoltà, qualche iettatore di passaggio… eppure si riparte.
Perché il volo non è solo tecnica: è fiducia, è ostinazione gentile, è quel momento in cui il cielo smette di essere limite e torna ad essere possibilità.
Oggi, da questa pista, si alza un altro segno di futuro.
Con chi ci crede, con chi lavora, con chi sogna.
E anche con chi, tra una nuvola e l’altra, ci ha provato a fermarci. Ma il vento, si sa, cambia direzione.
Antonio Vasile