Aeroitalia debutta all’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Vasile: “Assunte 10 nuove risorse umane”

Aeroitalia debutta all’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia

Aeroitalia amplia il proprio Network, a partire dal prossimo 1°novembre, sarà operativo un volo giornaliero Foggia–Milano Malpensa, che garantirà collegamenti quotidiani con uno degli scali più importanti d’Europa.

Oltre a Milano anche Torino con 2 frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì, ideali sia per i viaggi di lavoro che per turismo.

Antonio Maria Vasile

Presidente di Aeroporti di Puglia

“La firma dell’accordo con Aeroitalia rappresenta un risultato significativo e una concreta dimostrazione di impegno istituzionale e corale. Un traguardo reso possibile grazie al management di Aeroporti di Puglia e al coordinamento del Capo di Gabinetto della Regione Puglia e al supporto costante della Regione, che hanno seguito con attenzione ogni fase del delicato percorso che abbiamo affrontato. L’arrivo di Aeroitalia, compagnia con una flotta moderna e flessibile, risponde pienamente alle esigenze operative dell’aeroporto “Gino Lisa” e conferma le potenzialità dello scalo, strategico per l’intero territorio. Abbiamo lavorato con determinazione e coerenza rispetto agli impegni assunti, con il territorio e con i passeggeri, consapevoli del valore di questa infrastruttura per il rilancio dell’area. A tal proposito abbiamo proceduto, nonostante la sospensione dei voli, all’assunzione di 10 nuove risorse umane che stiamo formando. Lo scalo di Foggia serve un ampio bacino che comprende territori dell’Irpinia, del Molise e della provincia di Potenza, oltre alla Capitanata, la seconda provincia più estesa d’Italia. Un territorio ricco di risorse turistiche, culturali e religiose, dal Gargano ai Monti Dauni, fino a San Giovanni Rotondo. Con questo passo, si rafforza l’obiettivo di contribuire in modo concreto allo sviluppo socioeconomico della regione, con spirito di servizio e senso di responsabilità istituzionale”.

