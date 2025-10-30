[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aeroitalia annuncia il nuovo accordo con Etihad Airways

Aeroitalia è lieta di annunciare il nuovo accordo Interline e Special Prorate con Etihad Airways, compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti e tra le più importanti al mondo.

Grazie a questa collaborazione, i passeggeri potranno prenotare – tramite agenzie di viaggio – voli in connessione tra le rotte servite da Aeroitalia (Catania, Palermo, Comiso, Cagliari, Olbia e Foggia) e il vasto network internazionale di Etihad, passando per gli hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Un accordo che rafforza l’offerta per i passeggeri e promuove la connettività tra l’Italia e il resto del mondo.

Scopri di più sull’accordo: https://www.aeroitalia.com/partnership-aeroitalia-etihad