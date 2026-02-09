Adriana Petro presenterà la Gran Parata del 15 Febbraio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Una ventata di energia nazionale sta per travolgere il Carnevale di Manfredonia. È ufficiale: sarà Adriana Petro, celebre e amata voce radiofonica a condurre la spettacolare Gran Parata dei Carri e dei Gruppi.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio. La conduttrice, porterà il suo stile inconfondibile e la sua simpatia nel cuore della kermesse sipontina. A lei spetterà il compito di raccontare e animare il momento clou della manifestazione, accompagnando il passaggio delle maestose opere in cartapesta e delle coloratissime coreografie dei gruppi mascherati.

Una scelta che punta sulla qualità e sull’intrattenimento, confermando l’importanza mediatica di uno dei carnevali più storici e partecipati d’Italia.