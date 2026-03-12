Addio Enrica Bonaccorti: dove e quando si terranno i funerali della conduttrice tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La morte di Enrica Bonaccorti ha colpito il mondo dello spettacolo italiano e, soprattutto, il pubblico che l’ha seguita per decenni tra televisione, teatro e radio. La conduttrice e attrice si è spenta a 76 anni in una clinica romana, dopo il peggioramento del cancro al pancreas con cui lottava da tempo.

La notizia si è diffusa rapidamente, mentre colleghi e spettatori hanno iniziato a condividere ricordi e messaggi di affetto.

Intanto la famiglia, insieme ai collaboratori più vicini, sta organizzando il suo l’ultimo saluto. Roma, città dove Bonaccorti ha vissuto a lungo e dove ha costruito gran parte della sua carriera, ospiterà il funerale nei prossimi giorni. Prima della cerimonia sarà possibile renderle omaggio anche attraverso la camera ardente.

Ecco quindi tutti i dettagli su luogo, orari e modalità per dare l’ultimo addio alla conduttrice.

Enrica Bonaccorti, quando e dove si terranno i funerali della conduttrice

Il funerale di Enrica Bonaccorti si terrà sabato 14 marzo 2026 a Roma, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo alle ore 15:00. L’informazione è stata confermata all’ANSA da Andrea Quattrini, agente della conduttrice e attrice negli ultimi quindici anni.

La cerimonia si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta proprio come Chiesa degli Artisti. Qui, nel corso degli anni, si sono svolti i funerali di numerosi protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana. Per questo motivo il luogo è spesso scelto per dare l’ultimo saluto a personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della tv, del cinema e del teatro.

La scelta di Roma appare naturale anche perché la capitale ha accompagnato gran parte della vita professionale della presentatrice. Bonaccorti era nata a Savona nel 1949, tuttavia Roma è diventata presto la città in cui vivere e lavorare. Tra studi televisivi, produzioni teatrali e incontri professionali, la capitale è stata il centro della sua attività artistica.

Sabato pomeriggio amici, colleghi e spettatori potranno quindi riunirsi nella chiesa di piazza del Popolo per l’ultimo saluto.

Camera ardente Enrica Bonaccorti: orari e luogo dell’ultimo omaggio

Prima del funerale sarà possibile rendere omaggio alla conduttrice attraverso la camera ardente, allestita nella clinica Ars Biomedica di Roma (zona Ponte Milvio) dove è morta dopo alcune alcune complicazioni della malattia.

La camera ardente aprirà venerdì mattina e resterà accessibile fino alle 12:00 di sabato, poche ore prima della cerimonia funebre. Sarà soprattutto un momento di raccoglimento per parenti e amici, mentre colleghi e collaboratori potranno passare per un saluto discreto.

In queste ore la famiglia sta definendo gli ultimi dettagli organizzativi, mentre continuano ad arrivare messaggi di affetto dal mondo della televisione.

Carriera tra teatro, cinema e televisione

La carriera di Enrica Bonaccorti attraversa più di quarant’anni di spettacolo italiano. Attrice, autrice e conduttrice, ha lavorato in ambiti diversi, costruendo nel tempo un rapporto diretto con il pubblico.

Gli inizi risalgono al teatro e al mondo dello spettacolo negli anni Sessanta. Con il passare del tempo è arrivata anche la televisione, che le ha regalato una popolarità crescente. Bonaccorti si è fatta conoscere per uno stile elegante e spontaneo, mentre la sua conduzione si distingueva per il tono confidenziale con cui dialogava con ospiti e spettatori.

Parallelamente alla tv ha continuato a scrivere e a lavorare per il teatro. Nel corso degli anni ha pubblicato libri e ha partecipato anche a programmi radiofonici, ampliando così il suo percorso artistico.