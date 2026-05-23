Grande fratello vip, Francesca Manzini conquista Annalisa: cos’è successo nelle ultime ore

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Francesca Manzini è stata tra le grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello vip. L’ex imitatrice di Striscia La Notizia è stata eliminata nella semifinale dopo aver perso al televoto. Un programma in cui la donna si è messa in mostra a 360°: dall’amicizia speciale con Raimondo Todaro fino alle esibizioni sulle note di Lady Gaga e Annalisa. In queste ore, la nota cantante italiana ha deciso di fare un gesto nei confronti di Francesca Manzini. La vincitrice di Amici ha fatto iniziato a seguire l’ex concorrente del Grande fratello vip su Instagram. Annalisa ha dimostrato di essere rimasta particolarmente colpita dall’imitatrice, che durante il reality show aveva preparato alcune esibizioni sulle sue canzoni.

Francesca Manzini e Annalisa, scambio social dopo il Grande fratello vip

Proprio Annalisa e Francesca Manzini si sono rese protagoniste di uno scambio social che non è passato inosservato ai fans del Grande fratello vip. L’imitatrice ha commentato l’ultimo post della cantante così: “Tecnicismo”, scatenando la sua reazione. La vincitrice di Amici ha infatti replicato: “centralissimo” con un cuore rosso. Nel corso del reality show, Ilary Blasi aveva mandato in onda un video-messaggio da parte di Annalisa dove si diceva emozionata nel vedere l’esibizione di alcuni inquilini sulle note delle sue più importanti canzoni.