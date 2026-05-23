Helena Prestes, problemi a New York: “E’ difficile”, la rivelazione

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Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50, il nuovo reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. La modella brasiliana si sta mettendo in mostra sia come stratega che per le sue doti fisiche che le stanno permettendo di superare le prove con facilità. Un programma che è stato registrato alcuni mesi fa ma solo adesso visibile sulla piattaforma di Prime Video. Nel frattempo, Helena Prestes continua la sua vacanza lavoro in America e più precisamente a New York dove sta facendo alcuni casting grazie alla sua agenzia di moda. Proprio l’ex concorrente del Grande fratello ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok in cui ha fatto una rivelazione in merito alla sua lunga permanenza in America.

Helena Prestes in difficoltà a New York

La compagna di Javier Martinez ha parlato del suo viaggio in America nel corso di una diretta social dove ha ammesso che non è sempre tutto semplice. Helena Prestes ha infatti spiegato ai suoi followers: “Mi manca tanto casa, è molto difficile, l’attesa della moda, i casting, devi vivere la città. Io sono un po’ viziatina, voglio il mio cane, la mia casa, il mio abbraccio di orso (Javier Martinez) e tutto questo non mi fa accettare molto l’attesa..”. L’attuale concorrente di The 50 inizia ad accusare la mancanza di casa e dei suoi affetti dopo essere rimasta per quasi un mese nella città che non dorme mai.