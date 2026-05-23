Ex protagonista del Grande fratello 2024 in ospedale: cos’è accaduto

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I personaggi del Grande fratello continuano a far parlare di loro. In queste ultime ore, un’ex gieffina ha fatto preoccupare i suoi fans dopo essersi mostrata all’interno di una clinica dopo aver effettuato un’intervento chirurgico. Si tratta di Jessica Morlacchi, la quale ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram in cui si mostra nella sua stanza della clinica con delle garze e dei cerotti che le coprono il naso. L’ex protagonista del Grande fratello 2024 ha deciso di sottoporsi ad un’operazione al naso come rivelato nel corso di una recente puntata de La volta buona, il programma di Caterina Balivo dove vi è spesso ospite.

Grande fratello 2024, Jessica Morlacchi si è operata al naso

Jessica Morlacchi era stata ospite de La volta buona alcuni giorni fa doveva aveva rivelato di doversi sottoporre ad una nuova operazione al naso per risolvere un problema serio. A fare chiarezza sulla situazione erano arrivate le parole del prof Pietro Lorenzetti, che in collegamento col programma di Rai 1 aveva ammesso che l’ex protagonista del Grande fratello 2024 avrebbe dovuto fare una bonifica del naso dopo che alcune cartilagini sintetiche inserite in passato avevano creato una pericolosa infezione. Un problema di salute che oggi la donna sembra essersi messa alle spalle.