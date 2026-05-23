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Sanità Capitanata, Gatta: “Auguri ai nuovi DG Dimatteo e Tedeschi. Ora inversione di rotta necessaria”

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai neo nominati direttori generali delle ASL, degli IRCCS e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia, con un pensiero particolare alla dott.ssa Tiziana Dimatteo (ASL Foggia) e al dott. Yanko Tedeschi (Policlinico di Foggia), che assumono la guida della sanità nella nostra Capitanata. Accanto agli auguri, tuttavia, non posso non sottolineare come la sfida che li attende sia di una complessità straordinaria: l’auspicio è che da oggi si assista a una radicale e non più rimandabile inversione di rotta”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Gatta.

“La situazione ereditata è sotto gli occhi di tutti. La priorità assoluta – spiega Gatta – deve essere il risanamento del pesante debito finanziario registrato, in particolare quello dell’ASL Foggia che tocca la cifra monstre di circa 78 milioni di euro.

Accanto ai bilanci da risanare, c’è da affrontare con urgenza la gravissima crisi in cui versa soprattutto il Pronto Soccorso del Policlinico di Foggia, costantemente in affanno e sotto organico. Un capitolo altrettanto cruciale – continua il consigliere regionale – riguarda i ritardi accumulati nell’attuazione dei progetti del PNRR.

È fondamentale accelerare le procedure e sbloccare i cantieri per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità sul territorio, strutture che rappresentano l’unico modo per dare ossigeno a una medicina territoriale ormai al collasso. I piccoli comuni della nostra provincia sono troppo spesso completamente sguarniti e privi delle postazioni di guardia medica e dei medici di base e lasciano intere comunità isolate e senza assistenza primaria.

Auguriamo dunque buon lavoro ai nuovi manager – conclude il consigliere regionale – ma lo facciamo con lo sguardo fermo sulle necessità dei cittadini: vigileremo con estrema attenzione affinché alle parole e alle nomine seguano finalmente fatti concreti, investimenti mirati e una reale svolta per il diritto alla salute in Capitanata”.