Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad Orsara di Puglia sono “Accoglienti per Costituzione”, il 29 ottobre una giornata dedicata al diritto d’asilo

L’iniziativa promossa dal Comune e da Medtraining per presentare anche i risultati del progetto PON Legalità 14-20

“Accoglienti per Costituzione”. È questo il titolo della campagna di sensibilizzazione e del momento di riflessione sul tema del diritto d’asilo e dell’accoglienza in programma giovedì 29 ottobre 2026 a partire dalle ore 18.30 presso Palazzo De Gregorio. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Orsara di Puglia, titolare dal 2016 del progetto SAI – Sistema Accoglienza Integrazione – e dalla cooperativa sociale Medtraining, ente gestore, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sui temi del diritto d’asilo, dell’accoglienza e delle storie dei migranti, sensibilizzando le comunità su questi temi. La giornata sarà anche l’occasione ideale per promuovere e divulgare i risultati del progetto PON Legalità 2014/2020 Asse 7 “Integrazione e Accoglienza migranti” – Linea di Azione 7.1.1., che ha portato ad un potenziamento e miglioramento del progetto di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo dell’immobile di via Ponte Capò, con la realizzazione di uno spazio abitativo destinato a donne sole o con bambini e alla realizzazione dei servizi di supporto per attività di socializzazione, orientamento e supporto legale e promozione dell’integrazione.

Si comincia con una tavola rotonda che ha la finalità di aprire un ragionamento più ampio sul Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, entrato in piena applicazione lo scorso mese di giugno, introducendo norme comuni in tutta l’Unione Europea per gestire gli arrivi, le frontiere e il diritto d’asilo. Quello che sta emergendo dalle nuove misure introdotte, infatti, è il rischio di abbassare le tutele costituzionali e internazionali per i richiedenti asilo, così come appaiono un pericolo per i diritti fondamentali e per le persone vulnerabili i meccanismi di accelerazione delle pratiche e i trattenimenti alle frontiere. Nel corso della tavola rotonda, dunque, attraverso la voce dei relatori si vuole far riflettere sul tema e condividere i motivi della campagna “Accoglienti per Costituzione” lanciata dalla cooperativa Medtraining in sinergia con il Comune di Orsara di Puglia che fa leva sull’articolo 10 della Costituzione italiana che regola i rapporti dell’Italia con il diritto internazionale e tutela i diritti degli stranieri. Saranno presenti: Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia; Carmine Spagnuolo, presidente di Medtraining; Maliq Meda, pastore della Chiesa Valdese. La Chiesa Valdese e la Comunità di Sant’Egidio, infatti, da dieci anni sono parte attiva nel progetto dei Corridoi Umanitari finalizzato ad accogliere in modo sicuro persone in fuga dai loro Paesi a causa di guerre, violenze, persecuzioni. Attraverso il progetto viene garantito un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo.

Al termine della tavola rotonda, sarà inaugurata la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza” a cura del fotografo Matteo Della Torre. Il progetto fotografico ritrae con degli intensi primi piani beneficiari e beneficiarie inseriti nel SAI pugliese e coloro che operano al loro fianco per garantire assistenza, orientamento e supporto necessari. In particolare, gli scatti raccontano i volti degli accolti nei progetti SAI di Orsara di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Candela, Stornarella (aderente al Comune di Cerignola ampliamento), Manfredonia gestiti dalla cooperativa Medtraining. La mostra sarà visitabile dal 29 ottobre al 15 novembre a Palazzo De Gregorio, tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 18.30, a Orsara di Puglia, con la finalità di avvicinare i visitatori alle storie dei migranti e promuovere processi di sensibilizzazione e conoscenza maggiore sul fenomeno migratorio.