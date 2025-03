[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad Apricena Tax Free Under 40: “Così i giovani possono restare”

TAX FREE UNDER 40″: UN ALTRO IMPEGNO ELETTORALE MANTENUTO 📢

Cari amici,

oggi vi porto una notizia che mi sta particolarmente a cuore.

Abbiamo preso un impegno con i nostri cittadini e lo stiamo mantenendo, con serietà e determinazione.

Vogliamo dare ai giovani la possibilità di restare ad Apricena, di investire qui il loro talento e il loro impegno, senza dover guardare altrove.

Per questo abbiamo deciso di sostenere chi ha meno di 40 anni e vuole aprire un’attività commerciale, artigianale o professionale nella nostra città. Per tre anni, niente tributi comunali! Un aiuto concreto per partire con il piede giusto e costruire il proprio futuro.

Questa misura significa:

✅ Zero tributi comunali per i primi tre anni

✅ Un sostegno reale a chi vuole mettersi in gioco

✅ Più lavoro, più crescita, più futuro per Apricena

🔵 Apricena cresce con voi, e grazie a voi!

Il Vostro Sindaco,

Ing. Antonio Potenza