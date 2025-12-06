Attualità CapitanataVieste

Acquedotto Pugliese: “Lavori a Vieste, possibili disagi”

Redazione6 Dicembre 2025
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Vieste (FG). I lavori riguardano la sostituzione di un tratto di condotta.

Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in località Calma nell’abitato di Vieste (FG) a partire dalle ore 07:00 del giorno 10 dicembre 2025

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro le ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2025.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

