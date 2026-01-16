Accoltellamento a scuola a La Spezia, grave un 18enne

Dramma in una scuola di La Spezia dove uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un coetaneo. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno all'interno dell'istituto professiona...

Dramma in una scuola di La Spezia dove uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un coetaneo. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno all'interno dell'istituto professionale Domenico Chiodo. Il giovane versa in condizioni gravissime ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea.

La dinamica dell'aggressione

L'aggressione si è consumata intorno alle 11 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile sarebbe entrato in classe armato di coltello e avrebbe colpito la vittima al fianco, provocando una copiosa perdita di sangue. Scene di terrore tra i compagni che hanno assistito impotenti alla violenza. I volontari della Croce Rossa locale e i medici del 118 sono intervenuti immediatamente, trasportando il ferito presso la shock room del pronto soccorso. Episodi simili di violenza giovanile preoccupano sempre più le istituzioni scolastiche.

Le indagini della polizia

Gli agenti della polizia di Stato sono giunti rapidamente sul posto per avviare le prime indagini. L'aggressore, anche lui studente dell'istituto, sarebbe stato identificato e fermato. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il movente dell'aggressione, che potrebbe essere legato a dissidi pregressi tra i due giovani. Come confermato nelle ultime ore, la vittima lotta tra la vita e la morte.

Shock nella comunità scolastica

L'istituto Chiodo, situato in via XX Settembre, è rimasto sotto choc per l'accaduto. Studenti e docenti sono stati evacuati mentre le forze dell'ordine effettuavano i rilievi. Il dirigente scolastico ha disposto la sospensione delle lezioni per la giornata. Il sindaco di La Spezia ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo ferito.