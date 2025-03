[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Zapponeta un murales per Cesare Pavese

Alcune classi della nostra scuola elementare hanno dato vita ad un’opera speciale: su una parete della scuola dell’infanzia hanno dipinto l’immagine di Cesare Pavese, accompagnata da una delle sue più celebri riflessioni:

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei.”

Un messaggio profondo che ci ricorda il valore delle nostre radici e il legame con la nostra comunità.

Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione della Cooperativa Un Sorriso per Tutti, dell’Ambito e dei genitori che hanno accompagnato i bambini in questa esperienza unica. Un ringraziamento speciale all’esperto Michele D’Alessandro e al suo collaboratore Valerio, che hanno guidato i piccoli artisti nella realizzazione del murale