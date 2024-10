A Vieste partiti i controlli sulla corretta detenzione di animali

L’assessorato alla Tutela Animali e Ambiente informa che sono stati intensificati i controlli da parte di Polizia Locale ( NOTA), Carabinieri Forestali e GEV sulla detenzione dei cani, al fine di accertare la presenza di cucciolate non dichiarate e cani senza microchip. Si ricorda che tutti gli animali trovati nelle proprietà private se non segnalati per iscritto entro 48 ore dal ritrovamento, saranno considerati di proprietà. Sebbene Vieste sia uscita dall’emergenza randagismo tra i privati vi sono ancora brutte abitudini che vanno debellate. SI INVITA LA POPOLAZIONE A NON FAR FARE CUCCIOLATE E A NON PRENDERE CUCCIOLI SE NON GIA’ FORNITI DI MICROCHIP ( La spesa del chip spetta a chi vi cede l’animale).

Si ricorda inoltre che:

– Tutti coloro che trovano cuccioli o cani adulti e li vogliono adottare, hanno diritto a chip e sterilizzazione gratuita. È però obbligatoria la segnalazione scritta entro 48 ore dal ritrovamento, presso il Comando di Polizia Locale;

– La sterilizzazione delle cagne di aree rurali è gratuita

– I cuccioli vanno dichiarati entro il 20° giorno di vita presso il Comando di Polizia Locale del Comune di ritrovamento. Per ogni mancata dichiarazione è prevista sanzione fino a €500 a cucciolo, come da ordinanza sindacale.

– I cuccioli vanno microchippati a cura di chi ha fatto fare la cucciolata, entro i 2 mesi di vita. Per ogni cane trovato o ceduto senza chip la sanzione arriva a €500 a cucciolo.

– Non si possono cedere cuccioli prima dei due mesi. Farlo è considerato maltrattamento, reato punito penalmente con reclusione fino a 18 mesi o multa fino a € 30.000

– Non si possono vendere cani senza pedigree e senza microchip. Segnalate chi li vende, alla Guardia di Finanza di Vieste.

– Tutti gli animali in transito su veicoli senza chip, se fermati da Polizia stradale e Carabinieri in posti di blocco, verranno controllati e denunciati per appropriazione indebita (se si tratta di cani prelevati dal territorio) o, sanzionati se si tratta di animali di proprietà senza chip.

– I cani non possono essere lasciati liberi di girovagare da soli in quanto possono finire investiti e sono causa di deiezioni sparse per la città. Tutti i cani verranno identificati, quelli senza microchip anche sulla base di testimonianze e i proprietari sanzionati sia per mancanza di chip che per omessa custodia. Ogni singola sanzione arriva a € 500;

– Il cittadino non deve prelevare cani e gatti dal territorio in quanto vietato dalla legge, ma deve limitarsi a segnalarli in quanto sono quasi sempre animali di proprietà vaganti che con le opportune indagini vengono restituiti e se vi sono violazioni, sanzionati i proprietari.

– È vietato portare cani e gatti al Comando di Polizia locale o al canile/ gattile. Senza l’ accertamento sul posto di ritrovamento delle Forze dell’ ordine, gli animali non vanno spostati.

– Si invita la popolazione a rispettare le seguenti regole per non arrecare disagio alla collettività, per evitare animali vaganti e sanzioni.

Vincenzo Ascoli, Assessore al Benessere Animale del Comune di Vieste.