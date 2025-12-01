A San Salvatore premiati i vincitori del campionato ciclocrono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Salvatore, frazione la montagna di Manfredonia in provincia di Foggia incorona i vincitori del 5° campionato interregionale ciclocrono CSI 2025. La Locanda Nonna Rosa, accogliente location a San Salvatore ha accolto con un convivo l’atto conclusivo del campionato interregionale ciclocrono CSI in uno scenario che resterà impresso nella memoria di tutti i presenti e appassionati delle due ruote. La classifica finale per categoria hanno incoronato I seguenti super scalatori:

Francesco Macchione (Polisportiva Brasciwood) cat. Junior;

Cesare Romano (Vultour Bike) cat.Master 2;

Vincenzo Damiano (Canosium Bike) cat.Master 3; Michele Aristide (Team Velocity) cat. Master 5;

Giovanni Vivere (O’Metetore) cat.Master 6;

Fabrizio Catapano (Team New Daunia Cycling) cat.Master 7;

Michele Puacquadio (G.S. Cicogna Cerignola) cat.Maser 8;

Cosimo Orlando (Team Padre Pio) cat.Master 9.