A San Marco in Lamis la celebrazione della Santa Messa di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza

FOGGIA: CELEBRATA LA FESTIVITA’ DI SAN MATTEO, PATRONO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Nella mattinata del 24 settembre, presso il Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis, ha avuto luogo la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza.

Alla messa, officiata da Padre Stefano – Guardiano del Santuario di San Matteo – hanno partecipato le massime Autorità civili e militari locali, tra cui il Prefetto e il Sindaco di San Marco in Lamis unitamente a una rappresentanza di Finanzieri di ogni ordine e grado in servizio nella Capitanata e di quelli in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti nella Provincia.

Durante la celebrazione, Padre Stefano ha ricordato la conversione di San Matteo, pubblicano ed esattore delle tasse per conto dei romani, scelto da Gesù per diffondere il messaggio di pace e salvezza, e ha ricordato che nel solco dell’esempio del proprio Patrono, la Guardia di Finanza assicura la propria azione istituzionale, costantemente proiettata verso la salvaguardia delle libertà economico-finanziarie, e dunque al perseguimento del benessere della collettività.

La funzione religiosa si è conclusa con la lettura della “preghiera del Finanziere” e con il saluto di ringraziamento agli intervenuti e ai frati del santuario da parte del Comandante Provinciale, Col. t.ST Carmine Loperfido.