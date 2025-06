[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

«A Monaco di Baviera c’è posto», si apre la corsa al ricco mercato bavarese





Monaco di Baviera, 13 giu. – L’olio extravergine intinto nel pane di grano duro del Tavoliere? «Wunderbar» (meraviglioso). I consumatori tedeschi, già sedotti dall’accoppiata perfetta quando si recano da turisti sul Gargano, potrebbero adesso apprezzarne i benefici anche a domicilio aumentandone la quota di export, ad esempio. E così per il vino della Daunia, i salumi, i formaggi, la grandissima varietà degli apetizer (olive, scaldatelli) della variegata campagna foggiana. Per il momento c’è il via libera di importatori e ristoratori. «Sull’olio riscontriamo grande interesse – dice l’operatore Matteo Andretta, friulano, proprietario di un supermercato a Monaco di Baviera – ma è un po’ tutta la produzione della provincia di Foggia che funziona. Un mercato di nicchia, ma dalle grandi potenzialità di espansione».



Come anticipato qui tutto questo può essere il “manifesto” della missione Apulia Gate-Stupor Mundi, che dal 10 al 12 giugno 2025 ha portato quindici imprese foggiane (undici con i propri stand) a confrontarsi con trentacinque fra operatori economici e stakeholder della Baviera. Il tutto sotto le insegne del nuovo collegamento aereo inaugurato il 27 maggio Foggia-Monaco di Baviera, un’ora e 16’ di volo il martedì e il sabato in grado di aprire un ventaglio di interessi commerciali per l’imprenditoria foggiana e non solo.



«Riteniamo si tratti di un progetto ambizioso e di grande respiro culturale – afferma il presidente della Camera di commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo – perché avvicina la Germania al territorio che aveva eletto come sua dimora abituale, fino a lasciarci la vita in quel di Castel Fiorentino, il grande imperatore di Svevia Federico II. La Capitanata è la terra di Federico II, su questo elemento possiamo aprire un confronto costruttivo con la Baviera attraverso le nostre eccellenze enogastronomiche e in grado anche di incentivare l’arrivo di nuovi turisti tedeschi, già molto presenti nel nostro territorio».



Nella sede del Consolato generale d’Italia il connubio Capitanata-Baviera ha conosciuto il suo momento clou nella tavola rotonda “Valorizzare le eccellenze della Capitanata in Baviera: sinergie per la crescita” che ha visto la partecipazione attiva del console generale d’Italia a Monaco di Baviera, Sergio Maffettone. La significativa presenza del Comune di Foggia con gli assessori Lorenzo Frattarolo (Attività produttive), Davide Emanuele (Bilancio e Programmazione) e della presidente del Consiglio comunale, Lia Azzarone, suggella la volontà del territorio di fare sinergia e di aprire a nuovi canali di mercato attraverso i capisaldi dell’economia foggiana, dell’agroalimentare e del turismo. «L’amministrazione Episcopo vuole costruire ponti e nuove opportunità per le imprese foggiane – afferma l’assessore Lorenzo Frattarolo – il collegamento aereo con Monaco di Baviera è importante perchè unisce due popoli di antica tradizione, in un’unica strategia di sviluppo dal momento che l’enogastronomia e il turismo sono due leve importanti per le economie di entrambi i territori».Significativa, a tal proposito, anche la partecipazione alla «tregiorni» del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile che ha preso parte alla missione intervenendo all’evento nel Consolato generale: «Questa visita è un passaggio concreto di quel che si intende per apertura di un dialogo tra territori. La provincia di Foggia ha molto da offrire, il collegamento aereo è certamente una via d’accesso efficace che può stimolare anche quanti finora non hanno puntato prevalentemente sull’export commerciale, a farsi venire un’idea, ad approfondire nuove conoscenze».



Il contatto Foggia-Monaco gode del patrocinio e del sostegno del Consolato Italiano: «La provincia di Foggia è un grande territorio del Sud del nostro paese – le parole del console generale d’Italia Sergio Maffettone – abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a supportare questa iniziativa, siamo persuasi dall’idea che il made in Italy abbia bisogno di affermarsi ancora facendo conoscere anche produzioni oggi considerate di nicchia, ma qui in Germania ci sono ampi margini per farsi conoscere e apprezzare su tutti i mercati».



Sul connubio Foggia-Monaco punta le sue carte anche “Lucera capitale regionale della Cultura 2025”, un’opportunità sulla quale il sindaco Giuseppe Pitta, presente in Baviera, vuol scommettere: «Siamo nel pieno del nostro evento, ma consideriamo ogni tipo di collegamento per aprirci a nuove opportunità, un’occasione da non sciupare. Lucera è presente – afferma il primo cittadino – siamo aperti a nuove sinergie, l’anno di Lucera Capitale deve aprire nuovi orizzonti e questo collegamento aereo ce ne dà la possibilità».



Presenti ad “Apulia Gate – Stupor Mundi” di Monaco di Baviera le imprese: Sacco Vignaioli Apulia (azienda agricola Sacco), Maria Faretra, Podere Centodieci (Dattoli Fabio podere Centodieci), Mipa Agricola (Mipa Agricola di Michele Ruberto & C.), Daunia&Bio Soc. Coop., Masseria Dauna (S.G.S. società agricola srl), Garga Loca (Passalacqua Giuliana), BioOrto (Bio Orto Soc Coop Agricola), Birrificio Rebeers (Ebers Brewing company srl), Salumi Fattibene (Fattibene Luigi srl), diB di Biase (Az. Agr. Di Biase C. Di Vernice Fabrizio Giuseppe), Agrigelo (D.P.M. Società agricola srl), Consorzio di tutela D.O.C. Tavoliere Nero di Troia (Consorzio di tutela Doc Tavoliere), Terre di Maria, Donna Anna (Pastificio Elite di Cesarano Ciro e C. – Snc.)



