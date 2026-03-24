A Manfredonia vince il No. Ma in alcune sezioni si afferma il Sì: ecco quali
A Manfredonia vince il No. Ma in alcune sezioni si afferma il Sì: ecco quali
Anche a Manfredonia si afferma il No al Referendum sulla Riforma della Giustizia, ma non in tutte le sezioni, anche se il No si afferma pesantemente in alcune zone, come nella zona Croce, ai Comparti ed in parte del quartiere Monticchio. Nelle periferie estreme vince il Sì.
Fanno eccezione la sezione 7 dell’Istituto Croce (51,98% per il sì), la numero 8 (Ungaretti, 53,65% per il sì), la numero 10 (Scaloria, Via Cavolecchia, ben 55,03% per il sì), la 13 (Via San Giovanni Bosco, 54,39% per il sì), la numero 22 (Siponto, 50,89 per il sì), la 24 (Frazione San Salvatore, 54,65% per il sì), la 25 (Ungaretti, ben 66,67% per il sì), la 31 (Ungaretti 54,05% per il sì), la 33 (Scaloria, 51,14% per il sì), la 34 (ancora Scaloria, 52,65% per il sì), la 39 (l’unica di Via Dante Alighieri, 51,05% per il sì), Borgo Mezzanone (52,38 per il sì), ancora Scaloria (sezione 51, 54,72% per il sì), la Perotto, sezione 57 (53,13% per il sì), Rione Occidentale, sezione 58 (sì al 52,01%) e la sezione 59, sempre Scaloria (54,47 per il sì).
Curioso il caso della sezione 4 dell’Istituto Croce: 215 voti per il Sì e 215 voti per il No.