A Manfredonia torna la Mostra del Presepio

Dal 1997, la città di Manfredonia si anima ogni anno di un evento che richiama migliaia di visitatori: la Mostra del Presepio, organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) Sede di Manfredonia. Giunta ormai alla sua ventottesima edizione, questa manifestazione rappresenta un momento di profonda unione e riflessione, trasmettendo il messaggio universale di pace, amore e fratellanza che il presepe incarna. Quest’anno, dopo lo straordinario successo dello scorso anno presso la Sala “A.Castigliego” adiacente la Chiesa Stella la Mostra sarà ospitata nella sede di Corso Manfredi 108 (ex Comitato La Marca Sindaco), pronta ad accogliere tutti gli amanti della tradizione presepiale dal giorno dell’inaugurazione, l’8 dicembre 2024, fino al 6 gennaio 2025.

I maestri presepisti locali, con grande dedizione e competenza, rinnovano ogni anno questa antica arte del presepe, tramandando tecniche e valori alle nuove generazioni. Per loro, il presepio non è solo un’opera artistica, ma un simbolo di comunione e speranza, un ponte tra passato e presente. Ogni edizione della Mostra rappresenta un’occasione speciale per scoprire opere uniche, dove i dettagli e la cura dei particolari svelano l’amore e la passione che animano questi artisti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manfredonia e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia e beneficia della preziosa collaborazione con associazioni locali come la Pro Loco di Manfredonia, il Comitato UISP Foggia-Manfredonia, l’Associazione Daunia Tur APS e l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “Gen. R. Castriotta” di Manfredonia. Queste istituzioni e associazioni, insieme, testimoniano l’importanza di promuovere e preservare il patrimonio culturale e religioso della città.

Il programma dell’edizione 2024-2025

La XXVIII Mostra del Presepio presenta un ricco programma che si sviluppa lungo tutto il periodo natalizio, coinvolgendo non solo i visitatori ma anche la comunità locale.

8 dicembre 2024, ore 10.00 – Inaugurazione ufficiale L’evento si aprirà con una cerimonia inaugurale in Corso Manfredi 108 alla presenza di SER Mons. Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, del Sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, dell’On. Giandiego Gatta e delle altre autorità civili e religiose. Questo momento solenne segnerà l’inizio ufficiale della Mostra, che sarà poi aperta al pubblico.

15 dicembre 2024, ore 10.00 – Celebrazione della SS. Messa e Benedizione del Bambinello Presso la Parrocchia Santissima Trinità, la comunità si riunirà per la tradizionale celebrazione della Santa Messa, officiata da don Matteo Vivabene. Durante la funzione, avrà luogo la tradizionale “Benedizione del Bambinello”, un gesto significativo che accompagna il messaggio di pace e speranza del Natale.

5 gennaio 2025, ore 17.00 – Estrazione della Lotteria “I presepi a Manfredonia 2024” Nella sede AIAP di Via San Lorenzo 116, si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria natalizia “I presepi a Manfredonia 2024”, offrendo ai partecipanti l’opportunità di aggiudicarsi premi significativi e contribuendo a sostenere la missione culturale dell’AIAP.

6 gennaio 2025, ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura In occasione dell’Epifania, la XXVIII Mostra del Presepio si concluderà con una cerimonia alla presenza dell’assistente ecclesiastico don Antonio DI Candia. Durante la serata, sarà consegnato il prestigioso Premio al Merito AIAP “Saverina Cipolla”, giunto alla sua quarta edizione, destinato a personalità distintesi nella promozione dell’arte presepiale. A seguire, ci sarà la premiazione dell’ottava edizione de “Il Presepio più bello”, che vedrà in gara le opere allestite nelle abitazioni di cittadini appassionati. Le opere saranno valutate da una giuria di esperti del settore, che selezionerà i presepi più meritevoli per il loro valore artistico e simbolico.

La XXVIII Mostra del Presepio di Manfredonia rappresenta un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere l’atmosfera del Natale in modo autentico e partecipativo, riscoprendo il fascino di un’antica tradizione italiana. Un evento che invita alla riflessione e che, attraverso la creatività e l’impegno dei maestri presepisti, promuove un messaggio di fratellanza universale.

L’AIAP, insieme al Comune di Manfredonia e a tutte le associazioni collaboratrici, vi invita a visitare la Mostra e a lasciarvi affascinare dalle opere esposte, celebrando insieme la magia del Natale.