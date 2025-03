[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A MANFREDONIA L’OPEN DAY DELL’HORECA

COMUNICATO STAMPA

L’Horeca della Capitanata ancora una volta si da appuntamento presso il Regio Hotel Manfredi di Manfredonia per l’Open Day Mebimport. L’evento è in programma nei giorni 1 e 2 aprile, e vedrà la partecipazione di numerose aziende del settore.

“Quest’anno – spiega il responsabile Mebimport per la provincia di Foggia, Francesco Grifa – l’evento si arricchisce con nuovi partner e brand d’eccellenza, portando sul territorio le ultime tendenze in fatto di vini, birre, distillati e selezioni gastronomiche. Accanto ai marchi già noti, si aggiungono realtà emergenti e prodotti innovativi, offrendo ai professionisti l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti di gusto e qualità”. Tante le novità, ad iniziare dagli aperitivi no alcol. “Non solo aperitivi – aggiunge Grifa – ma anche vini e birre a bassa gradazione alcolica. Le nuove restrizioni in termini di sicurezza stradale, impongono alle aziende di presentare nuovi prodotti”.

Mebimport, azienda pugliese con oltre 40 anni di esperienza, rinnova il suo impegno nel settore Horeca, offrendo uno spazio di incontro e confronto dove operatori e aziende possono scoprire novità di mercato, partecipare a degustazioni esclusive e approfondire le dinamiche del settore. Per saperne di più e per iscriversi all’ open day: www.mebimport.com