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A Manfredonia la presentazione del libro “La mia forza e la mia debolezza”

Si terrà giovedì 14 maggio 2026, alle ore 18.30, presso Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi 22 a Manfredonia, l’incontro dal titolo “Camminare oltre il limite”.

L’evento sarà un momento di confronto, testimonianza e sensibilizzazione sui temi della Fragilità, della Forza Interiore, dell’Inclusione e del Valore Umano delle esperienze di vita. Attraverso il racconto dell’autore, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione profonda sul coraggio di affrontare le difficoltà e sulla possibilità di trasformare la debolezza in occasione di rinascita. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e l’Assessore alla Cultura e Welfare del Comune di Manfredonia, Maria Teresa Valente.

Interverranno: Ivan Loriso, Autore del Libro “La mia Forza e la mia Debolezza” e Fondatore del blog Abileconte.it;

Francesco Ciliberti, Collaboratore del blog Abileconte.it

G. Luigi Cutillo, Giornalista e Fondatore di InsideCapitanata.it

Monica Mantovano, Presidente dell’Associazione ARS Manfredonia

Brigida Umberto, Presidente AVIS Manfredonia

Saverio de Girolamo, Delegato di Manfredonia della Fondazione ANT Franco Pannuti – ETS

Modera l’incontro Giulia Rita D’Onofrio.